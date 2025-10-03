A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Filho de ex-diretor do INSS recebeu valores de empresa do ‘Careca do INSS’

Apesar de declarar renda mensal de apenas R$ 13,3 mil, Eric realizou transações milionárias que levantaram suspeitas de lavagem de dinheiro.

Por Jonas Souza

03/10/2025 às 13:31

Ver resumo

Notícias do Brasil  – Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram que o advogado Eric Fidelis, filho do ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, movimentou R$ 23,5 milhões entre fevereiro de 2023 e julho de 2025. As operações financeiras, classificadas como atípicas, ocorreram tanto em sua conta conjunta com a esposa quanto no escritório de advocacia que leva o seu nome.

PUBLICIDADE

Leia mais: Justiça bloqueia R$ 2,5 milhões de contas do vereador Rosinaldo Bual durante Operação Face Oculta em Manaus

Apesar de declarar renda mensal de apenas R$ 13,3 mil, Eric realizou transações milionárias que levantaram suspeitas de lavagem de dinheiro e recebimento de propina em nome do pai, André Fidelis, exonerado do INSS após denúncias de fraudes bilionárias em descontos de aposentadorias e pensões.

PUBLICIDADE

Transferências via Pix e ligação com o “Careca do INSS”

Segundo os relatórios, a maior parte das movimentações ocorreu por meio de transferências via Pix. Entre os envolvidos nas transações aparece a Prospect Consultoria, empresa ligada ao lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, além da Acca Consultoria. Só dessas companhias, Eric recebeu R$ 1,42 milhão.

O Coaf destacou a “incompatibilidade entre a renda declarada e a movimentação de valores recebidos”, apontando ainda indícios de utilização de contas pessoais para fins empresariais.

Escritório de advocacia como canal de repasses

A Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia recebeu R$ 6,67 milhões no período, dos quais distribuiu R$ 5,36 milhões. Parte desses valores teria sido transferida diretamente para o ex-diretor André Fidelis.

PUBLICIDADE

Não é a primeira vez que Eric é investigado. Em junho, o Metrópoles revelou que ele já havia movimentado R$ 10,4 milhões no auge da fraude. Ambos foram alvos da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em abril de 2025, que apura o escândalo dos descontos indevidos em aposentadorias.

O escândalo do INSS

As reportagens que revelaram o esquema mostraram que associações passaram a arrecadar R$ 2 bilhões por ano com mensalidades descontadas diretamente da folha dos aposentados, sem autorização válida dos segurados. A investigação levou às demissões do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e do então ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, em abril de 2025.

O Coaf classificou as movimentações de Eric como “incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional do cliente”, destacando também o fato de que seu escritório atuava em causas contra o próprio INSS.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Rondônia

Deputado Jean Mendonça e família são feitos reféns em Rondônia; suspeitos se rendem após negociações

Segundo a Polícia Militar, dois homens armados invadiram a casa nas primeiras horas do dia.

há 4 minutos

Brasil

Governo vai comprar 150 mil antídotos contra intoxicação por metanol

Anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

há 18 minutos

Brasil

Moraes autoriza investigação para apurar ameaças contra Flávio Dino

Plataformas terão de fornecer dados sobre perfis que fizeram ameaças.

há 25 minutos

Manaus

Justiça afastou vereador de Manaus Rosinaldo Bual do mandato após suspeita de esquema de “rachadinha”, diz MP

Investigação aponta que parlamentar, preso preventivamente, obrigava servidores comissionados a devolver até metade do salário.

há 30 minutos

Famosos

Cantor Hungria permanece internado na UTI após suspeita de intoxicação por metanol

Saiba por que o rapper segue em tratamento intensivo mesmo com sinais de melhora no quadro clínico.

há 43 minutos