Filho de ministro Barroso adia retorno aos EUA após sanções do governo Trump

Notícias do Brasil – O filho do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, decidiu não retornar aos Estados Unidos após o governo do ex-presidente Donald Trump anunciar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras.

Bernardo Barroso, que reside nos EUA, passava férias na Europa quando a medida foi divulgada. Segundo informações, ele optou por permanecer fora do território norte-americano até que haja maior clareza sobre os efeitos das sanções e eventuais repercussões para pessoas próximas aos alvos diretos da ação.

As sanções impostas por Trump incluem restrições de entrada no país e bloqueio de eventuais bens e recursos sob jurisdição americana. Embora Bernardo não figure entre os nomes diretamente afetados, a relação familiar com o presidente do STF e a proximidade com Moraes levantaram preocupações quanto a possíveis constrangimentos.

A medida gerou repercussão política e diplomática, intensificando o clima de tensão entre setores do governo brasileiro e figuras ligadas ao ex-presidente dos Estados Unidos.