Filho de Mourão é denunciado por trabalhar “totalmente alcoolizado” no Banco do Brasil

Redação AM POST*

Antonio Hamilton Rossell Mourão, filho do ex-vice-presidente da República e atual senador Hamilton Mourão, que ocupa cargo na gerência-executiva do Banco do Brasil, foi denunciado por um colega de trabalho por supostamente dar expediente sob efeito de bebidas alcoólicas. A queixa, feita à Ouvidoria do banco em janeiro deste ano, diz que ele e outros dois chefes do setor com frequência chegavam para trabalhar no período do tarde “totalmente alcoolizados”. A informação é do colunista Rodrigo Rangel, do site Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo a denúncia, isso estaria causando constrangimento aos demais funcionários, que no governo Bolsonaro não tinham coragem de relatar os episódios às instâncias superiores do banco por medo de represálias por envolver o filho do então vice-presidente.

Em nota, o Banco do Brasil evitou entrar em detalhes. Limitou-se a dizer que abre processos internos a partir de provas que justifiquem a medida e que não fornece informações sobre o tratamento que dá às denúncias para resguardar a imagem dos funcionários envolvidos.

A denúncia foi respondida semanas depois pela Ouvidoria, que confirmou o recebimento e informou que os funcionários citados, incluindo Antonio Mourão, foram procurados por superiores para serem informados da existência da denúncia, ouvidos a respeito e informados sobre os “comportamentos esperados” pelo banco. Depois disso, os episódios não voltaram a ocorrer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o colunista, Antonio Hamilton Mourão foi procurado mas preferiu não se pronunciar sobre o caso.