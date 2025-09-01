Filho de Ricardo Lewandowski advoga para empresa ligada ao PCC, alvo da PF

Notícias do Brasil – O advogado Enrique de Abreu Lewandowski, filho do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, atua como representante legal da Terra Nova Trading, empresa citada em investigações do Ministério Público de São Paulo (MPSP), da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal por suspeita de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A empresa é um dos alvos da Operação Carbono Oculto, que apura um esquema bilionário de fraudes envolvendo a facção criminosa, o setor de combustíveis e instituições financeiras. Segundo a PF, a Terra Nova teria sido usada para gerar créditos tributários falsos, inflar preços em transações internas e lavar dinheiro do crime organizado.

De acordo com as investigações, a companhia foi instrumentalizada pelo empresário Mohamad Hussein Mourad, apontado pelo MPSP como o “epicentro” das operações fraudulentas. Mourad teria utilizado a Terra Nova para importar nafta com imposto reduzido (1%, contra 25% em São Paulo), prática que barateava de forma ilegal a produção de combustíveis.

Atuação de Enrique Lewandowski

Registros judiciais mostram que Enrique Lewandowski figura como advogado da Terra Nova Trading desde 2018, em ações cíveis e tributárias. Ele consta como defensor da empresa em processo no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), com último andamento em 2019, e em outro processo no Tribunal de Justiça de São Paulo, datado de 2021.

Por meio de nota, a assessoria do advogado afirmou que Enrique não atua em processos criminais e que sua relação com a Terra Nova se limita a causas cíveis e tributárias:

“O advogado Enrique Lewandowski não atua no caso citado pela reportagem. Ele atua nas áreas cível e tributária para a Terra Nova Trading desde 2018. Enrique não advoga em temas criminais e não conhece processos nos quais não está constituído como representante legal. Ele repudia qualquer tentativa de criminalização da atividade advocatícia, reafirmando o compromisso com a legalidade e a ética profissional”.

Defesa da empresa

A Terra Nova Trading, por sua vez, negou qualquer envolvimento em atividades ilícitas. Em comunicado, a companhia afirmou que todas as operações de importação e logística são realizadas em conformidade com a legislação brasileira e que nunca recebeu autuações por parte da Receita Federal ou de órgãos estaduais.

A empresa destacou ainda que não possui vínculo com organizações criminosas e que não mantém relação comercial com a Copape/Aster desde janeiro de 2023, reforçando que todos os produtos importados no período foram devidamente certificados pelas autoridades competentes.

Fundada em 1994, a Terra Nova iniciou sua atuação no setor de importação de automóveis e, desde então, expandiu sua área de negócios para a gestão de operações de comércio exterior.