Filho do “Careca do INSS” teve salto de 63 vezes na renda em apenas dois meses, aponta PF

Notícias do Brasil – A Polícia Federal identificou um crescimento explosivo nos rendimentos de Romeu Carvalho Antunes, filho do lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”. Segundo relatório da Operação Sem Desconto, a renda de Romeu passou de R$ 1,6 mil em dezembro de 2023 para R$ 107,6 mil em fevereiro de 2024 — aumento de 63 vezes em apenas dois meses.

PUBLICIDADE

A investigação mostra que o salto ocorreu logo após ele se tornar sócio de empresas ligadas ao pai, acusado de liderar um esquema de desvio de mais de R$ 6 bilhões em descontos aplicados a aposentados. Antes disso, Romeu trabalhava como programador em uma fintech.

Os documentos da PF indicam que Romeu aparece como sócio direto em pelo menos quatro companhias de Antonio Antunes, além de ter participação indireta em outras três. O relatório afirma que essas empresas foram usadas para transferir valores a servidores do INSS e aliados do grupo.

PUBLICIDADE

Durante buscas, a polícia apreendeu com Romeu veículos de luxo — entre eles um Porsche e duas BMWs — além de uma motocicleta de alto padrão. Também foi constatado que ele assumiria a gestão de um call center do pai, caso o lobista tivesse conseguido executar um plano de fuga para os Estados Unidos.

Convocado nesta semana, Romeu deve prestar depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes no INSS. A operação deflagrada em abril levou à queda do presidente do instituto e à saída do então ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Leia também: Câmara aprova urgência para projeto de anistia geral