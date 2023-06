Filho é esfaqueado por pai durante briga por pedaço de lasanha

Nesse domingo, 25, um idoso de 62 anos esfaqueou o próprio filho de 46 anos durante uma briga causada por um pedaço de lasanha no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, a briga começou após o pai negar um pedaço de lasanha ao neto. A vítima teria reclamado da atitude do idoso com a criança.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), o agressor não gostou de ter sido cobrado e, em seguida, desferiu um golpe de faca no próprio filho. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa da capital.

O crime foi registrado como lesão corporal dolosa, e o agressor foi ouvido e liberado.

Redação AM POST