Filho mata a própria mãe enforcada com lençol e tenta esconder corpo dentro de casa

Notícias do Brasil – Roberta Keila Sales Ribeiro, de 41 anos, foi assassinada pelo próprio filho de 21 anos dentro da residência onde moravam, na manhã do último domingo (5) na cidade Campo Grande (Rio Grande do Norte). A Polícia Civil confirmou a confissão do suspeito nesta segunda-feira (6/10), revelando detalhes perturbadores sobre a brutalidade do crime.

Segundo as investigações, a tragédia teria começado após uma discussão banal entre mãe e filho. O corpo de Roberta foi encontrado enrolado em um lençol e ocultado sob uma rede e roupas, demonstrando que o jovem tentou esconder as evidências do homicídio. Em depoimento inicial, o suspeito alegou ter agido em “legítima defesa”, mas se recusou a detalhar os atos que culminaram na morte da mãe. De forma informal, ele admitiu ter utilizado um lençol para asfixiar Roberta, ação classificada como extrema crueldade pelos investigadores.

As autoridades apuram que a motivação do crime pode ter sido o medo do jovem de ser entregue à polícia, já que contra ele havia um mandado de prisão em aberto por outro homicídio ocorrido em Serra do Mel, cidade vizinha.

Após cometer o assassinato, o suspeito tentou tirar a própria vida utilizando uma corda, mas sem sucesso. Ele também apresentava lesões feitas com lâmina, que foram confirmadas em exame de corpo de delito.

O suspeito está preso em flagrante e à disposição da Justiça, enquanto a investigação segue em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso.