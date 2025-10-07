A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Filho mata a própria mãe enforcada com lençol e tenta esconder corpo dentro de casa

Polícia aponta que o suspeito já tinha mandado de prisão em aberto.

Por Natan AMPOST

07/10/2025 às 17:36

Ver resumo

Notícias do Brasil – Roberta Keila Sales Ribeiro, de 41 anos, foi assassinada pelo próprio filho de 21 anos dentro da residência onde moravam, na manhã do último domingo (5) na cidade Campo Grande (Rio Grande do Norte). A Polícia Civil confirmou a confissão do suspeito nesta segunda-feira (6/10), revelando detalhes perturbadores sobre a brutalidade do crime.

PUBLICIDADE

Segundo as investigações, a tragédia teria começado após uma discussão banal entre mãe e filho. O corpo de Roberta foi encontrado enrolado em um lençol e ocultado sob uma rede e roupas, demonstrando que o jovem tentou esconder as evidências do homicídio. Em depoimento inicial, o suspeito alegou ter agido em “legítima defesa”, mas se recusou a detalhar os atos que culminaram na morte da mãe. De forma informal, ele admitiu ter utilizado um lençol para asfixiar Roberta, ação classificada como extrema crueldade pelos investigadores.

Leia também: Coronel Claudenir confronta vereador Salazar para que se posicione sobre Omar Aziz: “tá sendo marionete”

PUBLICIDADE

As autoridades apuram que a motivação do crime pode ter sido o medo do jovem de ser entregue à polícia, já que contra ele havia um mandado de prisão em aberto por outro homicídio ocorrido em Serra do Mel, cidade vizinha.

Após cometer o assassinato, o suspeito tentou tirar a própria vida utilizando uma corda, mas sem sucesso. Ele também apresentava lesões feitas com lâmina, que foram confirmadas em exame de corpo de delito.

O suspeito está preso em flagrante e à disposição da Justiça, enquanto a investigação segue em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Famosos

Virginia Fonseca confirma fim do affair com Vinícius Jr

Influenciadora diz a Leo Dias que não havia relação séria e encerra o envolvimento após a divulgação de conversas atribuídas ao jogador.

há 6 minutos

Brasil

TCE-PE suspende concurso após aprovação de candidata investigada por fraudes em certames públicos

A medida foi tomada após a divulgação da lista de aprovados pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

há 15 minutos

Famosos

Iza e Yuri Lima terminam novamente relacionamento

Esta é a segunda vez que Iza termina o relacionamento com Yuri Lima.

há 26 minutos

Polícia

Homem é detido por usar empresas de fachada para fraudar compras em Manaus

Detido no Japiim, homem usava dados de terceiros e empresas de fachada para fazer compras e não quitar débitos, segundo a investigação.

há 38 minutos

Política

Alfredo Nascimento reafirma pré-candidatura de Maria do Carmo e rebate fake news: “ela será governadora e vai mostrar serviço”

Em tom firme, o dirigente classificou as especulações como “fofocas” e reforçou que o projeto político da educadora é definitivo.

há 48 minutos