Filho perde pai e mãe para a Covid-19 em intervalo de 30 minutos

O casal Ilidia Pinheiro Penteado, de 61 anos, e Carlos Mário Arruda Penteado Júnior, de 58 anos, morreu de covid-19 em um intervalo de meia hora. De acordo com o filho deles, o empresário Israel Augusto Pinheiro Penteado, de 37 anos, os pais estavam intubados em hospitais diferentes de Goiânia (GO).

A mãe de Israel morreu às 21h35 do dia 26 de março. No mesmo dia, às 22h, o pai dele veio a óbito. “Minha mãe foi internada com problemas estomacais e pegou Covid-19. Meu pai contraiu a doença enquanto estava como acompanhante dela. Também peguei e fiquei isolado na casa deles por oito dias depois das mortes, sem poder receber ninguém, sem receber um abraço, nada”, lamentou o empresário em entrevista ao G1.

Israel é filho único e mora no Rio de Janeiro, mas viajou para Goiânia assim que soube que os pais contraíram a doença. “Sempre fizemos tudo certo. Mantivemos o distanciamento social e a higiene, usando máscara, lavando sempre as mãos, passando álcool gel. E, de repente, um incidente na saúde levou minha mãe para dentro do hospital, lá dentro ela se contaminou e nunca mais saiu”, desabafou.

Conforme o empresário, quando o pai recebeu o resultado positivo do exame, ficou em casa em tratamento. Como a situação se agravou, ele precisou ser internado e acabou não resistindo à doença. Israel contou ainda que estava com casamento marcado para o dia 5 de junho, no Rio de Janeiro. No entanto, após perder os pais, ele cancelou tudo e marcou apenas o registro no civil com a noiva.

*Fonte: Isto É