Filho preso suspeito de matar própria mãe é exonerado de cargo público

Notícias do Brasil – O governo de Minas Gerais exonerou o filho da professora Soraya Tatiana Bonfim, Matteos França Campos, de 32 anos, após sua prisão ontem, 25, quando confessou ter matado a própria mãe.

Matteos trabalhava como assessor na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, desde 2021, conforme consta no perfil do LinkedIn. A exoneração foi publicada no Diário Oficial Eletrônico de Minas Gerais (DOE-MG) deste sábado, 26.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) declarou em coletiva à imprensa que Matteos foi o responsável pelo assassinato da mãe, que morreu esganada. A defesa dele não foi localizada pela reportagem.

Docente há oito anos no Colégio Santa Marcelina, Soraya, de 56 anos, foi encontrada morta no último domingo, 20, no Bairro Conjunto Caieiras, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito foi preso na tarde desta sexta, dia em que seria celebrada a missa de sétimo dia de morte.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o suspeito foi preso na casa do pai, no Bairro Jardim Alvorada, Região Noroeste de Belo Horizonte, durante o cumprimento de um mandado de prisão.

A Polícia Civil informou ainda que foram constatadas muitas contradições entre o depoimento do filho e as imagens de segurança que flagraram o veículo da vítima à caminho do local onde o corpo foi encontrado.

Após o enterro, na última terça-feira, ele teria publicado em seu perfil privado do Instagram uma homenagem com foto e texto se despedindo da mãe.