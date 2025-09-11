A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Filhos de Bolsonaro exaltam voto de Fux nas redes sociais e pedem anulação de julgamento

Fux acolheu preliminares que poderiam anular o julgamento se ele for acompanhado por mais dois ministros na Primeira Turma do STF.

11/09/2025 às 00:20

Ver resumo

Notícias do Brasil – Os filhos e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usaram as redes sociais nesta quarta-feira, 10, dia do julgamento sobre a suposta trama golpista pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), para enaltecer o voto do ministro Luiz Fux, mesmo antes de sua conclusão. Fux acolheu preliminares que poderiam anular o julgamento se ele for acompanhado por mais dois ministros na Primeira Turma do STF. Por enquanto, ele está isolado na posição.

PUBLICIDADE

No X (antigo Twitter), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compartilhou diversos vídeos em apoio ao posicionamento do ministro. Em uma das publicações, que já ultrapassa meio milhão de visualizações, Flávio escreveu: “O que pedimos desde o começo era a aplicação da lei, independentemente da crença ou escolha política do ministro relator. Fux traz luz a todas as injustiças que Bolsonaro sofreu”.

Flávio também declarou que “o cardápio de nulidades – inquestionáveis – para anular toda a farsa conduzida por Alexandre de Moraes é infinito”, fazendo referência à condução do processo pelo ministro do STF.

PUBLICIDADE

Em outra postagem, o senador afirmou: “Fux nada mais está fazendo do que sendo juiz!”. O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), outro filho do ex-presidente, também se manifestou. “Anula a inquisição”, escreveu em seu perfil.

Na mesma linha, o deputado federal General Pazuello (PL-RJ) também reforçou o discurso em favor da anulação do julgamento. Ainda na rede social X, o parlamentar escreveu. “O voto de Fux é um respiro para todos”. “ANULA TUDO”.

O PL, partido de Bolsonaro, também se manifestou nas redes, expressando apoio ao voto do ministro e defendendo a anulação do processo. “Fux mostrou imparcialidade diante da injustiça contra Bolsonaro”, “Fux honra a toga” e “ANULA TUDO”.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Manaus

Força-tarefa elimina mais de 230 lixeiras clandestinas em Manaus em apenas uma semana

A ação é parte de uma estratégia intensificada desde julho para reduzir os impactos ambientais.

há 22 minutos

Mundo

Espanha prende torcedor suspeito de racismo contra Mbappé

Polícia Nacional detém suspeito após registros da TV.

há 2 horas

Manaus

Passageira morre após moto derrapar e ser atingida por carro em Manaus

Motocicleta derrapou ao desviar de acúmulo de lixo.

há 2 horas

Manaus

Ipaam resgata 28 animais silvestres em Manaus durante o mês de agosto

Operações acionadas por moradores retiram 28 silvestres de risco.

há 3 horas

Brasil

Primeira Turma faz maioria para condenar Cid por abolição do Estado democrático de Direito

Divergências sobre outras acusações ainda serão analisadas pelos ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin.

há 3 horas