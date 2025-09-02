A notícia que atravessa o Brasil!

Filhos de Bolsonaro manifestam apoio no 1º dia de julgamento no STF

Ex-presidente acompanha sessão em casa com a família.

Por Fernanda Pereira

02/09/2025 às 10:45

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – No primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (2), os filhos do ex-presidente se manifestaram em apoio ao pai. Bolsonaro e aliados respondem por tentativa de golpe de Estado e outros crimes contra a democracia.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou no X (antigo Twitter) uma mensagem em tom de resistência: “Tentaram te derrubar mil vezes, mas a cada queda você voltava mais forte! Não importa o tamanho do inimigo ou quanto ele jogue sujo, você lutou por nós e o povo brasileiro luta por você agora!”

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) também fez uma homenagem, chamando o pai de inspiração: “Sua coragem diante das injustiças, sua firmeza mesmo diante da perseguição e seu amor incondicional por esta nação são exemplos que ecoam em cada um de nós.”

Já Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) relatou que viajou a Brasília para acompanhar o julgamento de perto: “Dar-lhe um abraço a cada dia acordado neste momento é o mínimo que um filho que ama o pai poderia fazer.”

Leia mais: Bolsonaro não comparece ao 1º dia de julgamento no STF

De acordo com aliados próximos, Bolsonaro decidiu acompanhar a sessão em casa, no Jardim Botânico, em Brasília, ao lado dos quatro filhos — com exceção de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que mora nos Estados Unidos. Na noite anterior, Carlos e Renan participaram de uma vigília em frente ao condomínio da família, que reuniu apoiadores em orações e cantos de louvor.

Além de Bolsonaro, outros réus também enfrentam julgamento na Primeira Turma do STF. Eles são acusados de crimes como organização criminosa armada, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e ameaça contra o patrimônio da União.

Últimas notícias

Polícia

Sargento da PMAM é procurado por tentar matar a tiros ex companheira em Manaus

Edney Candido de Souza é suspeito de atirar em ex-companheira e outra mulher no bairro Nova Cidade.

há 5 minutos

Polícia

Professor é suspeito de tocar nas partes íntimas de alunas no interior do Amazonas

: Investigação revela abusos contra oito alunas; suspeito também foi autuado por posse ilegal de arma.

há 17 minutos

Amazonas

Funcionário da prefeitura de Iranduba é acusado de práticas cruéis e ilegais contra animais

Veterinário é apontado como responsável pela morte do cão comunitário Salomão

há 29 minutos

Política

Por que Bolsonaro está sendo julgado mesmo sem o golpe ter ocorrido?

Ex-presidente responde por crimes contra o Estado Democrático de Direito, que preveem punição mesmo em caso de tentativa.

há 46 minutos

Pará

Operação da PF investiga chefe de gabinete da Assembleia do Pará por desvios de R$ 198 milhões em contratos

Fabrício Buarque Correa é investigado por suspeita de fraudes na Saúde e Educação; cinco pessoas foram presas.

há 1 hora