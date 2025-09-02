Filhos de Bolsonaro manifestam apoio no 1º dia de julgamento no STF

Notícias do Brasil – No primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (2), os filhos do ex-presidente se manifestaram em apoio ao pai. Bolsonaro e aliados respondem por tentativa de golpe de Estado e outros crimes contra a democracia.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou no X (antigo Twitter) uma mensagem em tom de resistência: “Tentaram te derrubar mil vezes, mas a cada queda você voltava mais forte! Não importa o tamanho do inimigo ou quanto ele jogue sujo, você lutou por nós e o povo brasileiro luta por você agora!”

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) também fez uma homenagem, chamando o pai de inspiração: “Sua coragem diante das injustiças, sua firmeza mesmo diante da perseguição e seu amor incondicional por esta nação são exemplos que ecoam em cada um de nós.”

Já Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) relatou que viajou a Brasília para acompanhar o julgamento de perto: “Dar-lhe um abraço a cada dia acordado neste momento é o mínimo que um filho que ama o pai poderia fazer.”

De acordo com aliados próximos, Bolsonaro decidiu acompanhar a sessão em casa, no Jardim Botânico, em Brasília, ao lado dos quatro filhos — com exceção de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que mora nos Estados Unidos. Na noite anterior, Carlos e Renan participaram de uma vigília em frente ao condomínio da família, que reuniu apoiadores em orações e cantos de louvor.

Além de Bolsonaro, outros réus também enfrentam julgamento na Primeira Turma do STF. Eles são acusados de crimes como organização criminosa armada, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e ameaça contra o patrimônio da União.