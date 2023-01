Filhos fazem homenagem ao presidente Bolsonaro antes do fim de mandato: “Seu sacrifício valeu a pena”

Redação AM POST*

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro, publicaram textos nas redes sociais onde homenageiam o presidente da República, Jair Bolsonaro, pai dos parlamentares. “Seu sacrifício valeu a pena e poder te acompanhar é um privilégio.”, disse Eduardo.

Eduardo também falou que se sente honrado de fazer parte da história do país nos últimos quatro anos. O parlamentar agradeceu a gestão do pai: “História de honestidade, patriotismo, transformação e conscientização de uma da maiores nações do mundo”.

Honrado em fazer parte dessa história de honestidade, patriotismo, transformação e conscientização de uma das maiores nações do mundo. Obrigado pai e Pres. @jairbolsonaro, após o senhor nada mais será igual. Seu sacrifício valeu a pena e poder te acompanhar é um privilégio. pic.twitter.com/sJKtVGswTG — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 31, 2022

O vereador Carlos Bolsonaro, irmão do senador Flávio Bolsonaro e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, postou um texto reflexivo em homenagem ao pai, neste sábado, 31.

Na mensagem, Carlos destaca os “bons conselhos” recebidos pelo pai e a “garra, a dedicação, o esforço e o diferencial” do Presidente da República. Ele relembrou a facada que o chefe do Executivo levou, durante campanha em 2018.

“A tentativa de assassinato que sofreu pela mão de um antigo partidário e correligionário da dobradinha PT-Psol, o quanto sacrificou de sua vida pessoal, colocando o seu próprio bem-estar em segundo plano”, disse Carlos.

O vereador ressaltou os diversos ataques do consórcio da mídia “gananciosa e elitista” contra o mandatário. “Outras lições virão, não há dúvida, pois a história dele continua. Temos orgulho do pai, do homem e do Presidente que é. Obrigado, Velho”, finalizou o vereador.