Filmado ao agredir cliente com carrinho de compras já foi investigado por tentar matar mulher e é citado em pelo menos em sete processos

Conforme divulgado pela polícia, Rogério Santos da Silva, de 36 anos, é o agressor filmado ao jogar um carrinho de compras na cabeça de uma cliente em um supermercado em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal (assista ao vídeo abaixo). De acordo com o delegado Guilherme Rocha, Rogério tem passagem criminal por tentativa de homicídio, no âmbito de violência doméstica.

Ao g1, o homem disse que a cliente do supermercado praticou bullying contra ele e o chamou de “gay”. A vítima negou. Sobre a denúncia de violência doméstica, Rogério não se posicionou até a última atualização desta reportagem.

O g1 localizou pelo menos 7 processos na busca pública do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) em que Rogério é citado. Todos, exceto a agressão contra a cliente do supermercado, são do Juizado de Violência Doméstica ou da Unidade de Processamento Judicial (UPJ) de Família e Sucessões de Luziânia.

Segundo o delegado, Rogério foi encaminhado à delegacia após jogar o carrinho na cliente. O caso foi registrado como lesão corporal de natureza leve. Por isso, o agressor foi liberado e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que é o registro de uma infração de crimes de menor relevância, com pena máxima de até dois anos de prisão ou multa.

Um dos processos é movido pela Justiça Pública contra Rogério, por lesão corporal no âmbito de violência doméstica. Outros cinco foram abertos por uma mesma vítima e pela cliente do supermercado.

O TJ-GO informou que os processos estão em segredo de Justiça, por isso as movimentações, o teor das denúncias e detalhes como possíveis prisões de Rogério não podem ser divulgados. Veja detalhes processos em que o homem é citado:

Justiça Pública contra Rogério

14/06/2017: Processo criminal por lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a mulher. Juizado de Violência Doméstica de Luziânia

Processo movidos por uma mulher (que não foi identificada) contra Rogério:

28/08/2019: Processo em segredo de Justiça. Unidade de Processamento Judicial (UPJ) de Família e Sucessões em Luziânia

29/03/2021: 2 processos criminais por crimes contra a liberdade pessoal e ameaça no âmbito de violência doméstica contra a mulher. Juizado de Violência Doméstica de Luziânia

27/01/2022: 2 processos em segredo de Justiça. Unidade de Processamento Judicial (UPJ) de Família e Sucessões em Luziânia

Cliente atingida por um carrinho contra Rogério

17/02/2023: Processo criminal por lesão corporal leve. Juizado Especial Criminal de Santo Antônio do Descoberto

O g1 pediu informações ao Ministério Público de Goiás sobre os processos em segredo de Justiça, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

O caso

O caso aconteceu no dia 16 deste mês, no Atacadão Dia a Dia, em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. Pelas imagens, foi possível ver quando os dois estavam na fila do caixa de pagamento, Rogério se afastou, levantou o item e jogou na cabeça da cliente, que caiu.

A vítima disse que estava na fila do caixa esperando sua vez para pagar as compras, momento em que pegou o celular para gravar um áudio desmarcando um compromisso com outra pessoa. Enquanto ela usava o celular, Rogério saiu da fila, como mostra o vídeo.

“Sem esboçar nenhuma reação brusca, nem proferir nenhuma palavra, [o agressor] caminhou lentamente para o lado e deduzi que ele ia apenas trocar de carrinho. Momento em que segui gravando o segundo áudio e dei um passo a frente. De repente, sem que eu entendesse o motivo, ele atingiu a minha cabeça”, detalhou.

Abalada com a agressão, a vítima desabafou.

“Ele assumiu o risco de me matar, agindo dolosamente, e, na hora, o mais letal que ele achou por perto foi um carrinho de supermercado. Um carrinho pesado daquele, mais a força que foi lançado, praticamente dobra de peso! Acertou uma região frágil da minha cabeça, as têmporas”, finalizou.

Por que o agressor não foi preso?

Segundo Guilherme Rocha, o relatório médico da vítima constatou lesões superficiais, que não configuraram tentativa de homicídio, mas sim lesão corporal.

“Não há um meio termo entre os dois. A regra no ordenamento jurídico é que a pessoa responda em liberdade. O crime de lesão corporal não permite a representação por prisão preventiva ou concessão de fiança, caso ele assine o TCO. De acordo com a técnica foi dada a autuação para o caso.”, disse.

Fonte: G1