Filme perdido de 1918 sobre o Rio Amazonas, reencontrado em Praga, terá estreia mundial na Itália

Notícia do Amazonas – Considerado perdido por anos, o filme “Amazonas, O Maior Rio do Mundo” será exibido pela primeira vez em todo o mundo no Festival de Cinema Mudo de Pordenone, na Itália, marcado para a próxima terça-feira, dia 10 de outubro.

Este filme é reconhecido como o primeiro longa-metragem já filmado na região da Amazônia, representando um documento histórico que, já em 1918, destacava a vasta riqueza natural e os recursos da Amazônia, uma área que abrange quase sete milhões de quilômetros quadrados.

A redescoberta dessa obra cinematográfica aconteceu nos primeiros meses deste ano, nos arquivos da Cinemateca de Praga, especificamente no arquivo Národní filmovì. A película estava catalogada sob o título “Maravilhas da Amazônia”, sendo erroneamente atribuída a uma produção americana de 1925. Porém, ao assistir ao filme, os curadores perceberam que as imagens remontavam a anos anteriores e não poderiam pertencer a uma produção dos Estados Unidos. Após pesquisas adicionais, ficou claro que se tratava do filme lendário de Silvino Santos.

Silvino Santos era um cineasta português que migrou para o Brasil quando era jovem e tornou-se um dos pioneiros do cinema brasileiro. Após o contato com Jay Weissberg, diretor do Festival de Cinema Mudo de Pordenone, o pesquisador de Belém, Sávio Stoco, que havia desenvolvido uma tese sobre Silvino Santos, confirmou que o filme era, de fato, obra do cineasta.

O negativo do filme havia sido furtado e levado para a Europa pelo sócio de Silvino Santos. Este sócio, sem o conhecimento do diretor, reivindicou a autoria do documentário e alterou seu título, firmando acordos para comercializá-lo no continente europeu, onde foi exibido a partir de 1921. O filme chegou também à Checoslováquia em 1925, mas desde 1931 estava desaparecido.

“Amazonas, O Maior Rio do Mundo” apresenta imagens deslumbrantes do rio Amazonas, das cidades de Belém e Manaus e do povo Huitoto. Após a estreia no Festival de Cinema Mudo de Pordenone, o filme será exibido no Ji.hlava International Documentary Film Festival, na República Checa, e, posteriormente, no Brasil.