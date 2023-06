Fiocruz cria a primeira vacina do mundo contra barriga d’água e aguarda aprovação da OMS

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está na etapa final de ensaios clínicos da primeira vacina no mundo contra esquistossomose -ou barriga d’água- e aguarda pré-qualificação pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O imunizante é o primeiro desenvolvido no mundo contra um helminto, grupo de vermes parasitários responsáveis por cerca de 1 a cada 6 das chamadas doenças tropicais negligenciadas, segundo o órgão de saúde.

A vacina, chamada Schistovac (Sm14), foi desenvolvida com tecnologia brasileira, produzida no Laboratório de Esquistossomose Experimental do Instituto Oswaldo Cruz (IOC). A vacina é considerada uma das pesquisas em saúde priorizadas pela OMS. A descoberta da vacina foi liderada pela pesquisadora Miriam Tedler, ligada ao IOC/Fiocruz. Ela afirma que já foi firmado um acordo de transferência de tecnologia para a produção e desenvolvimento no Instituto Biomanguinhos, da Fiocruz. “A Fiocruz assumiu a responsabilidade [de produção] e tem o interesse, com apoio do Ministério da Saúde, de desenvolver essa vacina que será única no mundo e feita 100% no Brasil”, afirmou.

O estudo da vacina foi fruto de uma PPP (parceria público privada) entre o instituto e a empresa americana Orygen Biotecnologia S.A. para o desenvolvimento e produção da vacina humana. Ela foi desenvolvida a partir do antígeno -ou a molécula contra a qual se deseja gerar uma resposta imune- descoberto e isolado no laboratório da Fiocruz.

A pesquisa recebeu apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e do Finep. Além disso, a produção das doses da vacina para aplicação em humanos na planta da Fiocruz, no Rio de Janeiro, recebe apoio do Ministério da Saúde. O instituto registrou a patente do imunizante em diversos países, incluindo o Brasil e Estados Unidos.

Nos ensaios pré-clínicos em animais em laboratório, a vacina mostrou uma redução de mais de 90% da infecção de ratos e coelhos pelo Schistosoma mansoni. Em humanos, a vacina se mostrou segura e bem tolerada, sendo o principal efeito dor no local da injeção e sem a ocorrência de eventos adversos graves.