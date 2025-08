Fisioterapeuta é encontrado morto em motel com seringa ao lado do corpo

Notícias do Brasil – O fisioterapeuta Ugo Viana de Abreu, de 32 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (3) dentro de um quarto de motel no bairro Aeroporto, zona Norte de Boa Vista. O corpo foi localizado caído no banheiro da suíte por funcionários do estabelecimento, que acionaram a Polícia Militar após diversas tentativas de contato com o hóspede.

De acordo com informações da polícia, uma seringa foi encontrada ao lado do corpo. Dentro do quarto, também foram recolhidos pertences pessoais da vítima, uma bolsa com roupas e uma pequena quantidade de substância análoga a maconha e crack. O material foi encaminhado para perícia.

O gerente do motel relatou que o fisioterapeuta chegou ao local sozinho, por volta das 15h30 de sexta-feira (1º), pilotando uma motocicleta. Segundo ele, durante todo o tempo de hospedagem, o hóspede não solicitou nenhum serviço adicional, como alimentação.

Ainda na noite de sexta, funcionários tentaram contato com o cliente, mas não obtiveram retorno. No dia seguinte, por volta das 10h, o gerente decidiu verificar pessoalmente e encontrou Ugo inconsciente no banheiro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito no local.

A Delegacia Geral de Homicídios (DGH) acompanha o caso, e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, não há confirmação sobre a causa da morte, que será determinada por exame pericial. A polícia investiga se houve envolvimento de terceiros ou consumo de substâncias ilícitas.