Flagra quente: casal protagoniza cena de sexo escandalosa em bar movimentado; Assista

Notícias do Brasil – Na noite de quinta-feira (28/8), um casal foi flagrado fazendo sexo dentro de um carro no estacionamento de um bar bastante movimentado na Samdu, em Taguatinga Norte.

PUBLICIDADE

As imagens, obtidas pelo Metrópoles, mostram um homem e uma mulher deitados e curtindo o momento dentro de um Fiat Grand Siena branco, sem qualquer película nos vidros, o que deixou os frequentadores do local ainda mais curiosos.

O bar estava cheio e os clientes presenciaram a cena enquanto o casal permanecia no veículo, sem se intimidar com a exposição. Poucos minutos após o flagrante, o homem saiu do carro ao lado da parceira e ambos deixaram o local.

Casos semelhantes já ocorreram no Distrito Federal recentemente. Em 12 de maio, um casal foi filmado fazendo sexo no topo do Panteão da Pátria, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), desafiando a segurança do local.

PUBLICIDADE

Já em 14 de maio, outro casal protagonizou atos semelhantes dentro de um veículo próximo à Câmara Legislativa do DF (CLDF), em plena luz do dia.

LEIA MAIS: Motociclista vai parar embaixo de amarelinho durante acidente em Manaus

Vale lembrar que fazer sexo em local público configura crime de ato obsceno ou importunação sexual, conforme o Artigo 233 do Código Penal Brasileiro, sujeito a pena de detenção de três meses a um ano, além de multa.

A exposição e a naturalidade do casal diante do público geraram repercussão e debate sobre limites e respeito em espaços públicos da capital federal.