Flávia Big Big, conhecida por dancinhas e memes, morre, aos 26 anos

A influenciadora digital Flávia Big Big, conhecida por seus vídeos de dancinhas e memes nas redes sociais, morreu, aos 26 anos, na madrugada desta segunda-feira (7), em Natal, no Rio Grande do Norte. A informação foi confirmada por Fabíola Gomes, irmã da influenciadora, nas redes sociais.

“O sofrimento da nossa Big acabou. Ela agora está com papai do céu”, escreveu Fabíola nos Stories do Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Flávia estava internada no Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desde o mês passado. Ela lutava contra um câncer, um linfoma, descoberto em março. A família já tinha informado que o estado era grave e que a mesma estava em coma induzido.

No Instagram, Flávia tinha mais de 250 mil seguidores. Nas redes sociais, muitos fãs da influenciadora compartilharam alguns dos seus memes e lamentaram sua morte.

flávia big big você nunca será esquecida 🖤 pic.twitter.com/H0NsYptLgY CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — matheus (@whomath) May 8, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: R7