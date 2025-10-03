Flávio anuncia que Bolsonaro não vai conceder entrevistas mesmo com autorização do STF

Notícias do Brasil – O ex-presidente Jair Bolsonaro não concederá entrevistas no momento, conforme informado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nesta sexta-feira (3). A decisão segue orientação da equipe de defesa do ex-presidente, que considera que, dadas as atuais condições, qualquer entrevista poderia resultar em consequências jurídicas indesejadas.

Flávio Bolsonaro explicou que, para que uma entrevista fosse viável, seriam necessárias condições específicas, como a realização ao vivo e garantias de que eventuais declarações do ex-presidente não resultariam no agravamento de suas medidas cautelares. Ele afirmou que, nas circunstâncias atuais, a participação do ex-presidente em entrevistas seria inviável e poderia ser interpretada como uma armadilha.

A declaração do senador ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizar que Jair Bolsonaro conceda entrevista ao podcast Café com Ferri, comandado pelo investidor Rafael Ferri. A autorização, no entanto, não obriga a realização da entrevista e determina que a defesa do ex-presidente se manifeste sobre o convite no prazo de cinco dias.

O senador Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também se manifestou sobre a autorização, criticando o apresentador do podcast e questionando a legitimidade do convite. Ele sugeriu que Ferri estaria mais interessado em explorar a situação do ex-presidente do que em promover um diálogo genuíno.

Dessa forma, apesar da autorização judicial, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por meio de sua defesa, opta por não conceder entrevistas neste momento, priorizando a segurança jurídica e o cumprimento das medidas cautelares impostas.