A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Flávio anuncia que Bolsonaro não vai conceder entrevistas mesmo com autorização do STF

A decisão segue orientação da equipe de defesa do ex-presidente.

Por Jonas Souza

03/10/2025 às 20:56

Ver resumo

Notícias do Brasil – O ex-presidente Jair Bolsonaro não concederá entrevistas no momento, conforme informado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nesta sexta-feira (3). A decisão segue orientação da equipe de defesa do ex-presidente, que considera que, dadas as atuais condições, qualquer entrevista poderia resultar em consequências jurídicas indesejadas.

PUBLICIDADE

Leia mais: Carlos Bolsonaro aciona a polícia após protesto do MTST em frente à sua casa no Rio

Flávio Bolsonaro explicou que, para que uma entrevista fosse viável, seriam necessárias condições específicas, como a realização ao vivo e garantias de que eventuais declarações do ex-presidente não resultariam no agravamento de suas medidas cautelares. Ele afirmou que, nas circunstâncias atuais, a participação do ex-presidente em entrevistas seria inviável e poderia ser interpretada como uma armadilha.

PUBLICIDADE

A declaração do senador ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizar que Jair Bolsonaro conceda entrevista ao podcast Café com Ferri, comandado pelo investidor Rafael Ferri. A autorização, no entanto, não obriga a realização da entrevista e determina que a defesa do ex-presidente se manifeste sobre o convite no prazo de cinco dias.

O senador Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também se manifestou sobre a autorização, criticando o apresentador do podcast e questionando a legitimidade do convite. Ele sugeriu que Ferri estaria mais interessado em explorar a situação do ex-presidente do que em promover um diálogo genuíno.

Dessa forma, apesar da autorização judicial, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por meio de sua defesa, opta por não conceder entrevistas neste momento, priorizando a segurança jurídica e o cumprimento das medidas cautelares impostas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Simão Peixoto terá que devolver mais de R$ 260 mil aos cofres públicos após ter contas reprovadas pelo TCE-AM

O TCE ressaltou que o não pagamento dos valores ou multa dentro do prazo legal dará continuidade à cobrança.

há 12 segundos

Famosos

Rico Melquiades é denunciado em Dubai por turismo enganoso

Influenciador confirma a denúncia, diz não ter sido notificado e teme punições que vão de multa à deportação.

há 10 minutos

Desaparecidos

Duas pessoas desaparecem em zonas diferentes de Manaus e familiares pedem ajuda da população

Casos ocorreram em 25 e 27 de setembro.

há 45 minutos

Polícia

Polícia investiga se bebidas falsificadas não foram contaminadas com metanol após processo de lavagem

Mais de mil garrafas foram apreendidas.

há 1 hora

Amazonas

Justiça suspende concurso público de Urucurituba após pedido do MP-AM

O magistrado fixou multa diária de R$ 10 mil ao prefeito em caso de descumprimento da decisão.

há 1 hora