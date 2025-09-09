A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Flávio Bolsonaro acusa Moraes de votar com “vingança” na condenação de seu pai

Segundo Flávio, o voto do relator foi motivado por “raiva e ódio” e teria caráter político, mais do que jurídico

Por Jonas Souza

09/09/2025 às 16:13 - Atualizado em 09/09/2025 às 16:14

Ver resumo

Notícias do Brasil  – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou duramente o voto do ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que avalia a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus, entre eles os ex-ministros Walter Braga Netto e Augusto Heleno, por suposta tentativa de golpe e outros crimes relacionados à trama golpista de 2022.

PUBLICIDADE

Leia mais: Fundo Amazônia é royalty de países ricos que devastaram suas florestas, diz Lula em Manaus

Segundo Flávio, o voto do relator foi motivado por “raiva e ódio” e teria caráter político, mais do que jurídico. “É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia um líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, como quem pratica vingança”, afirmou o senador.

PUBLICIDADE

Na sessão desta terça-feira, Moraes afirmou que não havia dúvidas de que Bolsonaro liderou uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e listou atos executórios que comprovariam a participação do ex-presidente e de seus aliados na trama. Para o ministro, Bolsonaro teria utilizado a estrutura do governo e apoio de integrantes das Forças Armadas para consolidar seu projeto autoritário de poder, após a derrota nas eleições de 2022.

O julgamento prossegue com os votos de outros ministros da Primeira Turma do STF. O ministro Flávio Dino será o próximo a se manifestar, seguido por Luiz Fux, que já indicou que pode apresentar um contraponto ao voto de Moraes, especialmente sobre aspectos formais do processo e sobre a dosimetria das penas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Manaus

Em Manaus, presidente da Colômbia defende legalização de drogas na inauguração do CCPI que vai combater o tráfico

Discurso aconteceu na inauguração do CCPI Amazônia, com presença de Lula e outras autoridades.

há 29 minutos

Polícia

Homens são presos por estupro e importunação sexual contra colegas de trabalho no interior do Amazonas

Vítimas afirmam sofrer abusos desde janeiro.

há 31 minutos

Política

Fundo Amazônia é royalty de países ricos que devastaram suas florestas, diz Lula em Manaus

Lula destacou o papel do Fundo Amazônia e disse que os países ricos têm responsabilidade direta em financiar políticas ambientais na região.

há 50 minutos

Polícia

PC-AM alerta população sobre golpe do falso advogado e orienta como se proteger

Golpistas chegam a apresentar dados falsos de processos judiciais para convencer as vítimas de que precisam resolver situações.

há 1 hora

Famosos

Marido de cantora Iza volta a ser alvo de polêmica após repostar foto de mulher na praia

Ex-atleta, que anunciou aposentadoria em maio de 2025, voltou a ser criticado após repercussão de publicação no Instagram.

há 1 hora