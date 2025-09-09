Flávio Bolsonaro acusa Moraes de votar com “vingança” na condenação de seu pai

Notícias do Brasil – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou duramente o voto do ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que avalia a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus, entre eles os ex-ministros Walter Braga Netto e Augusto Heleno, por suposta tentativa de golpe e outros crimes relacionados à trama golpista de 2022.

Segundo Flávio, o voto do relator foi motivado por “raiva e ódio” e teria caráter político, mais do que jurídico. “É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia um líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, como quem pratica vingança”, afirmou o senador.

Na sessão desta terça-feira, Moraes afirmou que não havia dúvidas de que Bolsonaro liderou uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e listou atos executórios que comprovariam a participação do ex-presidente e de seus aliados na trama. Para o ministro, Bolsonaro teria utilizado a estrutura do governo e apoio de integrantes das Forças Armadas para consolidar seu projeto autoritário de poder, após a derrota nas eleições de 2022.

O julgamento prossegue com os votos de outros ministros da Primeira Turma do STF. O ministro Flávio Dino será o próximo a se manifestar, seguido por Luiz Fux, que já indicou que pode apresentar um contraponto ao voto de Moraes, especialmente sobre aspectos formais do processo e sobre a dosimetria das penas.