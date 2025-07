Flávio Bolsonaro antecipa retorno ao Brasil em meio à pressão sobre o pai

Notícias do Brasil – Diante do aumento da pressão judicial sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) decidiu interromper suas férias na Europa e antecipou o retorno ao Brasil nesta quarta-feira (23/7). A viagem do parlamentar estava prevista para se estender até o dia 1º de agosto, segundo fontes próximas à família Bolsonaro.

Flávio estava em Portugal com a família, aproveitando o recesso parlamentar e as férias escolares dos filhos, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) emitiu novas medidas cautelares contra seu pai e seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). As medidas incluem a imposição de tornozeleira eletrônica a Jair Bolsonaro, determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes.

PUBLICIDADE

Leia mais: Bolsonaro responde a Moraes e afirma que não violou medidas cautelares do STF

As investigações apontam para uma suposta atuação conjunta de Bolsonaro e Eduardo com membros do governo dos Estados Unidos, à época liderado por Donald Trump, com o objetivo de pressionar autoridades brasileiras envolvidas em apurações sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Moraes justificou as decisões alegando risco de fuga do ex-presidente e possível interferência nas investigações em andamento.

A antecipação do retorno de Flávio é vista como um gesto de apoio ao pai em um momento de forte desgaste político e jurídico, especialmente diante do avanço das investigações e da intensificação das medidas judiciais.

PUBLICIDADE

O caso reacende o debate sobre a relação entre os filhos de Bolsonaro e os desdobramentos do inquérito que apura tentativas de desestabilização institucional no Brasil. O cenário político segue tenso, com novos desdobramentos sendo aguardados nos próximos dias.