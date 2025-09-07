A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Flávio Bolsonaro chama julgamento de Jair Bolsonaro no STF de “trama golpista”

Senador afirmou que julgamento no STF é uma trama contra o ex-presidente e cobrou que Davi Alcolumbre paute a anistia.

Por Beatriz Silveira

07/09/2025 às 12:01

Ver resumo

Notícias do Brasil –  O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo (7/9), durante manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro, que a “verdadeira trama golpista” estaria no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF). O ato fez parte das mobilizações de apoiadores em defesa da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, data marcada pela invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília.

PUBLICIDADE

Bolsonaro é um dos oito réus julgados pela Primeira Turma do STF sob acusação de tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito. As sessões do julgamento seguem nesta semana, com quatro datas previstas entre terça-feira (9/9) e sexta-feira (12/9). A expectativa é de que os ministros concluam a análise do caso já no último dia.

Flávio, ao ser questionado pela imprensa, disse esperar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), cumpra promessa de pautar o projeto de anistia. “Não existe anistia sem Bolsonaro. Espero que Alcolumbre honre sua palavra e leve o tema ao plenário”, afirmou o senador.

PUBLICIDADE

Leia também: Flanelinha portando arma fogo foi interceptado e retirado do perímetro do Sou Manaus 2025, diz prefeito David Almeida

Outro nome presente à manifestação foi o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, que defendeu o ex-presidente, citando feitos na área econômica e de segurança pública durante sua gestão. Em discurso, Ramagem disse que o sistema estaria perseguindo aliados de Bolsonaro. “Começaram a nos calar, censurar, processar e prender. Eles são trevas, nós somos a verdade e a luz”, declarou.

A manifestação reuniu apoiadores em um dos pontos mais movimentados do Rio de Janeiro, reforçando a tentativa de pressão sobre o Congresso Nacional em torno do tema da anistia.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Mundo

Cortes em cabos submarinos no Mar Vermelho afetam internet ao redor do mundo

O Mar Vermelho é considerado um dos principais corredores de telecomunicações do planeta.

há 34 minutos

Brasil

Desfile de 7 de Setembro tem ausências de Alcolumbre e Barroso em Brasília

O cenário contrasta com 2024, quando seis dos 11 ministros do STF estiveram presentes.

há 46 minutos

Manaus

Péricles, Xand Avião, Ludmilla e Gusttavo Lima vão animar público na última noite do #SouManaus 2025

Programação começa às 19h e segue até a madrugada, com artistas nacionais e locais no Centro Histórico de Manaus.

há 49 minutos

Brasil

Flopou? Lula participa de desfile de 7 de Setembro em Brasília sem grande mobilização popular

Presidente Lula e a primeira-dama Janja participaram do desfile de 7 de Setembro em Brasília, marcado por menor presença popular em comparação aos anos de Bolsonaro.

há 60 minutos

Manaus

Maria do Carmo defende mudança e independência no Amazonas neste 7 de Setembro

Pré-candidata ao Governo do Amazonas, Maria do Carmo (PL-AM) associa independência à mudança política e financeira, defendendo renovação no cenário estadual.

há 2 horas