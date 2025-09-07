Flávio Bolsonaro chama julgamento de Jair Bolsonaro no STF de “trama golpista”

Notícias do Brasil – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo (7/9), durante manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro, que a “verdadeira trama golpista” estaria no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF). O ato fez parte das mobilizações de apoiadores em defesa da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, data marcada pela invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília.

Bolsonaro é um dos oito réus julgados pela Primeira Turma do STF sob acusação de tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito. As sessões do julgamento seguem nesta semana, com quatro datas previstas entre terça-feira (9/9) e sexta-feira (12/9). A expectativa é de que os ministros concluam a análise do caso já no último dia.

Flávio, ao ser questionado pela imprensa, disse esperar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), cumpra promessa de pautar o projeto de anistia. “Não existe anistia sem Bolsonaro. Espero que Alcolumbre honre sua palavra e leve o tema ao plenário”, afirmou o senador.

Outro nome presente à manifestação foi o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, que defendeu o ex-presidente, citando feitos na área econômica e de segurança pública durante sua gestão. Em discurso, Ramagem disse que o sistema estaria perseguindo aliados de Bolsonaro. “Começaram a nos calar, censurar, processar e prender. Eles são trevas, nós somos a verdade e a luz”, declarou.

A manifestação reuniu apoiadores em um dos pontos mais movimentados do Rio de Janeiro, reforçando a tentativa de pressão sobre o Congresso Nacional em torno do tema da anistia.