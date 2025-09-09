A notícia que atravessa o Brasil!

Flávio Bolsonaro chama julgamento do pai de “linchamento judiciário” e critica STF

A declaração foi feita no mesmo dia em que o STF retomou o julgamento de Bolsonaro e seus aliados.

Por Fernanda Pereira

09/09/2025 às 12:35

Flávio Bolsonaro chama julgamento do pai de "linchamento judiciário" e critica STF

Foto: Matheus Veloso/Metrópoles

Notícias do Brasil – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se manifestou nesta terça-feira (9/9) contra o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), classificando o processo como um “linchamento judiciário”. A declaração foi feita no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento do ex-presidente e de aliados investigados por participação em uma tentativa de golpe de Estado.

Nas redes sociais, Flávio também lançou críticas diretas à Suprema Corte. Em publicação feita em sua conta no X (antigo Twitter), o senador questionou a legitimidade do processo. “Não há dúvidas de que esse texto de hoje foi escrito meses, talvez anos antes do julgamento. E não há dúvidas de que os ‘fatos’ e narrativas foram construídos a posteriori, moldados para caber perfeitamente na sentença pré-escrita”, escreveu.

O julgamento, iniciado na semana passada, envolve acusações contra Jair Bolsonaro e outros aliados por suposta participação em uma articulação golpista. Entre os crimes apontados estão: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União.

A previsão é que o julgamento continue até a próxima sexta-feira (12/9), quando o STF deve apresentar uma decisão definitiva sobre o caso.

