Flávio Bolsonaro comenta telefonema entre Lula e Trump e cita Marco Rubio: “Agora, a conversa está aberta”

Notícias do Brasil – O senador Flávio Bolsonaro (PL) se manifestou nesta segunda-feira (6/10) sobre o telefonema entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que ocorreu pela manhã. Em mensagem enviada à imprensa, o parlamentar afirmou que o contato entre os líderes marca uma nova fase na interlocução entre os dois países, agora sob a responsabilidade do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio.

“O saldo da ligação entre Trump e Lula é que acabou a desculpa de que não há diálogo com o governo americano. Agora, a conversa está aberta com Marco Rubio, alguém que conhece os males que o socialismo causa numa nação. No mais, Lula continua sendo quem mais taxa o povo brasileiro! Infelizmente, nada mudou!”, declarou Flávio Bolsonaro.

O telefonema entre Lula e Trump teve tom amistoso, segundo fontes diplomáticas. Após a conversa, Trump publicou em sua rede Truth Social: “Esta manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da conversa — nossos países se darão muito bem juntos!”.

Durante o diálogo, Lula pleiteou a redução de tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros e pediu a revisão das sanções da Casa Branca contra autoridades nacionais, como o ministro do STF Alexandre de Moraes, sancionado sob a Lei Magnitsky.

As medidas americanas foram motivadas pela condução do processo no Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e pela decisão de bloquear perfis de cidadãos norte-americanos em redes sociais.

Com a designação de Marco Rubio — considerado um político de perfil conservador e crítico de regimes de esquerda — para liderar a diplomacia norte-americana, analistas avaliam que o diálogo entre Washington e Brasília deve ganhar contornos mais ideológicos. Um encontro presencial entre Lula e Trump está sendo avaliado pelas duas equipes diplomáticas.