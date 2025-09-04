Flávio Bolsonaro compara Alexandre de Moraes a Fidel Castro em postagem irônica

Notícias do Brasil – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou em seu perfil no Twitter/X, na última terça-feira (2), uma montagem em que associa o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ao ex-ditador cubano Fidel Castro. A imagem, em tom abertamente irônico, mostra os dois fumando charutos sob o título: “Fidel comemora a vitória da democracia no Brasil”. A peça imita uma suposta capa do jornal Granma, órgão oficial do Partido Comunista de Cuba.

A legenda “Numa banca perto de você” reforça o tom de deboche ao simular a circulação da imagem como se fosse uma publicação jornalística real. O Granma, fundado em 1965, é o principal meio de comunicação oficial do regime cubano e tem como função divulgar posicionamentos do Partido Comunista, além de notícias que reforcem a ideologia da revolução socialista.

A publicação de Flávio ocorre no momento em que Alexandre de Moraes iniciou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), investigado por suposta tentativa de golpe de Estado. O senador tem sido um dos principais críticos do ministro, acusando-o de ultrapassar os limites institucionais, interferir em investigações e, segundo ele, perseguir politicamente sua família.

Flávio Bolsonaro vem sustentando que as decisões de Moraes refletem um “excesso de poder” e falta de imparcialidade, principalmente em relação a investigações envolvendo figuras próximas ao bolsonarismo e medidas de regulação sobre redes sociais. A montagem é mais um episódio na escalada de tensão entre aliados do ex-presidente e o Supremo Tribunal Federal, que ganhou novos capítulos com o avanço das apurações ligadas ao 8 de janeiro e à possível articulação de um golpe de Estado.