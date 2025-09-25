A notícia que atravessa o Brasil!

Flávio Bolsonaro desmente apoio do pai a Tarcísio em 2026

Senador afirma que informação divulgada por portal nacional é “mentirosa”.

Por Fernanda Pereira

25/09/2025 às 08:19

Flávio Bolsonaro desmente apoio do pai a Tarcísio em 2026

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O senador Flávio Bolsonaro (PL) usou suas redes sociais nesta quarta-feira (24/9) para negar a informação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria dado aval à candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à Presidência da República em 2026. A notícia havia sido publicada inicialmente pelo portal Metrópoles.

PUBLICIDADE

Em postagem no Instagram, Flávio afirmou que havia acabado de sair da casa do pai e classificou a matéria como falsa. “A matéria ao lado, obviamente, é mentirosa”, escreveu o senador.

Leia mais: Polícia reconhece falhas em vistoria na casa de Bolsonaro

Ele destacou que Tarcísio é “amigo, preparado e competente” e que não precisa provar sua lealdade ao ex-presidente.

PUBLICIDADE

Ainda na mensagem, Flávio Bolsonaro declarou:

“Não conseguirão separá-lo de Bolsonaro e tenham a convicção de que estaremos juntos em 2026, para desespero da extrema-esquerda, que deve morrer de inveja de não ter um Tarcísio em seus quadros.”

O senador encerrou o pronunciamento com um recado direto ao governador paulista: “Estamos juntos, Tarcisão!”

Apesar da negativa, Flávio não entrou em detalhes sobre uma eventual candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas, reforçando apenas que não há decisão oficial no momento.

