Flávio Bolsonaro visita o pai após liberação de Alexandre de Moraes e rebate decisão do ministro

Notícias do Brasil – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) esteve nesta quarta-feira (6) no condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou visitas de familiares ao político.

Em despacho divulgado na manhã de hoje, Moraes liberou as visitas sem necessidade de comunicação prévia, medida tomada após determinar a prisão domiciliar do ex-presidente por descumprimento de regras impostas pelo STF, especialmente o uso proibido de redes sociais com ajuda de terceiros, entre eles o próprio Flávio e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Ao chegar para a visita, Flávio Bolsonaro rebateu a ação do ministro: “Não fez favor nenhum, no meu ponto de vista. Ele sabia que estava pegando mal para ele, inclusive, já que ultrapassou uma linha ética moral ao avançar sobre a família de alguém que está investigando e quer condenar.”

A prisão domiciliar foi decretada depois que Moraes concluiu que Bolsonaro burlou a determinação judicial que proibia sua atuação nas redes sociais, especialmente por meio de terceiros que interagiam em seu nome.

Além de garantir o direito às visitas, o despacho do ministro não impôs restrições quanto à comunicação prévia, o que abre caminho para maior flexibilidade no contato do ex-presidente com seus familiares.

Flávio Bolsonaro também tem se responsabilizado por publicações feitas nas redes sociais e negou que o pai tenha solicitado algo relacionado ao caso, ao mesmo tempo em que seus aliados discutem a possibilidade de indicação do senador como advogado do ex-presidente no STF.