Flávio Dino é eleito para presidir a Primeira Turma do STF a partir de 1º de outubro

Ministro definirá o cronograma de julgamentos ligados à trama golpista.

Por Beatriz Silveira

23/09/2025 às 22:36

Notícias do Brasil – Eleito nesta terça-feira (23) para comandar a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino assumirá a presidência do colegiado em 1º de outubro. A escolha seguiu o regimento interno, que estabelece rodízio entre os ministros. Ele sucederá Cristiano Zanin e ficará à frente da Turma por um ano. Também integram o grupo Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Na função de presidente, caberá a Dino definir as datas de julgamento dos réus nas ações penais relacionadas à trama golpista ocorrida durante o governo Jair Bolsonaro. Até o momento, apenas o núcleo 1 — que inclui o ex-presidente e mais sete réus — foi condenado. Os núcleos 2, 3, 4 e 5 ainda serão apreciados ao longo deste ano.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Dino iniciou a carreira como juiz federal, presidiu a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e chefiou a Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em 2006, foi eleito deputado federal pelo Maranhão. Entre 2011 e 2014, presidiu a Embratur. Venceu a eleição para governador do Maranhão em 2014 e foi reeleito em 2018. Em 2022, conquistou vaga no Senado, da qual abriu mão para assumir o Ministério da Justiça no terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Indicado por Lula, Dino tomou posse como ministro do STF em fevereiro de 2024, ocupando a cadeira deixada por Rosa Weber.

