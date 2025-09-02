A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Flávio Dino é hostilizado em voo de São Luís a Brasília

Passageira tentou intimidar ministro do STF com ofensas verbais.

Por Fernanda Pereira

02/09/2025 às 09:10

Foto: © Bruno Peres/Agência Brasil

Notícias do Brasil – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, foi alvo de hostilidade durante um voo comercial que partiu de São Luís (MA) com destino a Brasília (DF) na tarde desta segunda-feira (1º).

De acordo com relatos de testemunhas, uma passageira iniciou ofensas verbais contra o ministro, levantando a voz e afirmando que “não respeita essa espécie de gente” e que “o avião estava contaminado”. Em seguida, apontou para Dino e gritou “o Dino está aqui”, em tom de provocação.

A mulher tentou se aproximar do assento do magistrado, mas foi contida por um dos seguranças que acompanhavam a viagem. O tumulto atraiu a atenção da tripulação, e a chefe de cabine advertiu a passageira, pondo fim à confusão. Durante todo o episódio, Flávio Dino permaneceu em silêncio e não reagiu.

A Polícia Federal foi acionada e informou que medidas legais serão adotadas contra a passageira. A ocorrência deve ser investigada como crime contra a honra e possível incitação ao tumulto em transporte aéreo.

O episódio acontece em meio ao início do julgamento de Jair Bolsonaro no STF, nesta semana, quando a Corte analisa o caso da suposta trama golpista para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva em 2023. Dino, que integra a Primeira Turma do Supremo, participa das sessões ao lado dos ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin.

