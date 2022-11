Flávio e Eduardo Bolsonaro pedem cidadania na embaixada italiana

Redação AM POST

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foram à embaixada da Itália em Brasília hoje para adiantar o processo de obtenção da cidadania italiana. A informação foi revelada pelo portal Metrópoles.

Segundo a reportagem, os filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceram à representação diplomática nesta terça-feira (8/11). A assessoria do senador confirmou a informação. Por meio de sua equipe, o parlamentar informou que “sua família tem origem italiana e que ele tem o direito de requerer cidadania italiana”.

Os filhos 01 e 03 do presidente, ambos com mandatos parlamentares pela frente, estavam acompanhados de seguranças.

Por meio da nota, Flávio destacou que o processo “começou a ser tratado em setembro de 2019” ele também negou que esteja pensando em deixar o Brasil. “Sou senador da República por mais quatro anos, pretendo disputar a reeleição e, antes que comecem a criar teses mirabolantes, sair do país não é uma opção para mim”, completou.

Eduardo Bolsonaro não se pronunciou sobre o caso.

Segundo informações do jornal O Globo, Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente eleito descendente de imigrantes italianos a chegar ao poder pelo voto no Brasil.

O bisavô do mandatário tem origem no município de Pádua, em Anguillara Vêneta, no país europeu. Em novembro de 2021, o chefe do Executivo visitou a cidade durante sua estadia no País para o encontro do G20.

Segundo informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, Bolsonaro comentou com aliados que pode deixar o Brasil para não ter que passar a faixa presidencial para Lula (PT), presidente eleito que assume em 1º de janeiro de 2023. A função ficaria a cargo do vice-presidente General Hamilton Mourão.

O único exemplo recente de presidente que não passou a faixa para o sucessor foi o de João Figueiredo, que foi substituído na Presidência por José Sarney.