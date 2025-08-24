Fluxo de venezuelanos para o Brasil dobra após eleições municipais na Venezuela

Notícias do Brasil – O número de migrantes venezuelanos que cruzam a fronteira com o Brasil aumentou de forma expressiva após as eleições municipais realizadas em julho na Venezuela. O partido do presidente Nicolás Maduro conquistou ampla maioria das prefeituras, e a frustração com o cenário político e econômico intensificou a busca por melhores condições de vida no Brasil.

Em Pacaraima (RR), principal porta de entrada, a Cáritas Brasileira registrou salto na média diária de atendimentos a recém-chegados: de 150 para 350 pessoas por dia, mais que o dobro do observado nos meses anteriores. Somente até 20 de agosto, foram realizados 17.212 atendimentos, cerca de 6 mil a mais do que em julho.

De acordo com relatos coletados pelo g1 RR, muitos migrantes afirmam não enxergar perspectivas de melhora na Venezuela e buscam no Brasil acesso à saúde, educação e oportunidades de trabalho.

A Operação Acolhida, coordenada pelo Exército brasileiro com apoio de entidades como a Cáritas, mantém postos de apoio com duchas, lavanderia, banheiros e fraldários. A estrutura sanitária Padre Edy, localizada próxima ao posto de regularização migratória, tem funcionado como referência no acolhimento.

O perfil predominante dos recém-chegados é de pessoas com familiares já estabelecidos no país, o que facilita a interiorização para outros estados. Ainda assim, muitos permanecem em abrigos ou em situação de rua em Roraima.

A crise migratória na fronteira brasileira, iniciada em 2015, segue sendo alimentada pela instabilidade política, econômica e social na Venezuela. O resultado das eleições municipais reforçou esse movimento, ampliando o desafio humanitário na região.