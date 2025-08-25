Fonoaudióloga tem luta corporal contra namorado, mas é morta com 20 facadas

Notícias do Brasil – Uma fonoaudióloga de 33 anos, identificada como Ana Paula Abreu Carneiro, foi assassinada a facadas na tarde deste domingo (24), na avenida das Sibipirunas, região central de Sinop, a aproximadamente 500 km de Cuiabá. O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, que foi preso em flagrante pela polícia.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Ana Paula sofreu entre 15 e 20 golpes de arma branca, atingindo pescoço, tronco, abdômen, tornozelos e pernas. O médico Murilo Vinicius detalhou que a vítima apresentava múltiplas perfurações, caracterizando extrema violência.
A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para iniciar os trabalhos de análise e constatou sinais de luta corporal, indicando que a vítima tentou se defender. Segundo os peritos, o crime pode ter sido motivado por um surto do suspeito.
O corpo de Ana Paula foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio, enquanto o suspeito permanece sob custódia aguardando procedimentos legais.
