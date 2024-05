Força Nacional vai atuar em abrigos no RS para combater onda de crimes

Tragédia no Rio Grande do Sul – O estado do Rio Grande do Sul enfrenta não apenas as devastadoras consequências das enchentes, mas também uma crescente escalada de violência e crimes dentro e fora de abrigos públicos. Em resposta a essa situação alarmante, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou a expansão da atuação da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) na região.

A medida, anunciada recentemente, visa não apenas garantir a segurança dos abrigos que recebem os atingidos pelas enchentes, mas também reforçar as ações de resgate e patrulhamento em áreas críticas do estado. Segundo informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o efetivo da Força Nacional no Rio Grande do Sul será ampliado para 300 agentes até a próxima semana.

PUBLICIDADE

Desde o início da tragédia das enchentes, a insegurança pública tornou-se um problema grave, agravando ainda mais a situação já desafiadora enfrentada pela população gaúcha. Crimes dentro e fora dos abrigos têm sido relatados com frequência, demandando uma resposta eficaz por parte das autoridades.

No momento, as atividades da Força Nacional no estado abrangem diversas frentes, incluindo patrulhamento de ruas, salvamento, reconhecimento terrestre, apoio à Brigada Militar e ao Corpo de Bombeiros, além de abordagens terrestres e aquáticas para resgate de pessoas e animais ilhados.