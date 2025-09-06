A notícia que atravessa o Brasil!

Forças Armadas cumprirão decisão do STF sobre tentativa de golpe, diz Ministro da Defesa

José Múcio Monteiro disse que militares respeitarão veredito envolvendo Bolsonaro e altos oficiais acusados de conspirar contra o resultado das eleições de 2022.

Por Fernanda Pereira

06/09/2025 às 13:24

Notícias do Brasil – O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, declarou nesta sexta-feira (5) que as Forças Armadas vão cumprir integralmente a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da tentativa de golpe de Estado que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente.

PUBLICIDADE

“O lema das Forças Armadas é respeitar a decisão da Justiça. Esse assunto é da Justiça e da política. As Forças Armadas servem ao país, não a interesses individuais. Estamos serenos e aguardando o veredito, que será cumprido”, afirmou o ministro em entrevista a jornalistas.

Múcio falou após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Segundo ele, o julgamento em curso no STF não foi tratado no encontro, que abordou o desfile de 7 de setembro.

PUBLICIDADE

Questionado sobre o projeto de anistia defendido por parlamentares da oposição, o ministro disse não conhecer o texto, mas avaliou que a disputa entre Poderes é prejudicial ao país. “Essa queda de braço não serve ao Brasil. É hora de juntar todo mundo para construir o país”, destacou.

Julgamento no STF
O Supremo iniciou nesta semana a análise do núcleo principal da chamada trama golpista, que teria como objetivo anular a eleição presidencial de 2022. A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa Bolsonaro de liderar o movimento, que incluiria planos de assassinatos do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do vice eleito Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes.

Além de Bolsonaro, outros sete aliados respondem no processo, entre eles o ex-ministro da Defesa, general Paulo Nogueira Batista; o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; o ex-ministro do GSI, general Augusto Heleno; e o general Braga Netto, candidato a vice na chapa derrotada em 2022. Todos negam as acusações.

