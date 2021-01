Ford vai fechar todas as fábricas no Brasil e encerrar produção no país

REUTERS

A Ford Motor Co disse na segunda-feira que fechará suas três fábricas no Brasil este ano e assumirá encargos antes dos impostos de cerca de US $ 4,1 bilhões, já que a pandemia COVID-19 ampliou o uso de sua capacidade de produção pela empresa.

A produção cessará imediatamente nas fábricas da Ford em Camaçari e Taubaté, com a produção de algumas peças continuando por alguns meses para sustentar os estoques para vendas de reposição. A planta da Troller em Horizonte, Brasil, continuará operando até o quarto trimestre.

Funcionários da Ford disseram que a ação era parte da reestruturação global de US $ 11 bilhões anteriormente prevista pela montadora dos EUA, da qual ela representou US $ 4,2 bilhões até o terceiro trimestre de 2020. As ações da Ford subiram 3,0% no pregão da tarde.

Os fechamentos de fábricas afetam cerca de 5.000 funcionários, principalmente no Brasil, disse o porta-voz da Ford, TR Reid, em uma teleconferência com repórteres.

As vendas de veículos da indústria caíram 26% no Brasil no ano passado e não devem se recuperar aos níveis de 2019 até 2023, com ênfase nas vendas de frotas menos lucrativas, disse a Ford.

“Sabemos que essas ações são muito difíceis, mas necessárias para criar um negócio saudável e sustentável”, disse o presidente-executivo da Ford, Jim Farley, em um comunicado. “Estamos mudando para um modelo de negócios enxuto e com poucos ativos, encerrando a produção no Brasil.”

Funcionários da Ford disseram que o fechamento da fábrica faz parte da estratégia da empresa para atingir 8% de margens operacionais globais. A Ford, que opera no Brasil há mais de um século, começou a discutir com seus sindicatos e outros sobre as demissões.

Os fechamentos marcaram outro recuo da Ford em um mercado em desenvolvimento depois que a empresa sediada em Dearborn, Michigan, no mês passado cancelou sua joint venture automotiva com a indiana Mahindra e Mahindra Ltd.

Como resultado do fechamento da fábrica, a Ford encerrará as vendas na América do Sul de EcoSport SUV, Ka subcompact e T4 SUV assim que os estoques forem vendidos.

A Ford mantém uma fábrica na Argentina e outra no Uruguai.

A Ford disse que manterá seu centro de desenvolvimento de produtos na Bahia, seu campo de provas em Tatuí, São Paulo, e sua sede regional em São Paulo.

Dos US $ 4,1 bilhões em encargos, a Ford disse que espera registrar cerca de US $ 2,5 bilhões no quarto trimestre de 2020 e cerca de US $ 1,6 bilhão em 2021. Os encargos incluem cerca de US $ 1,6 bilhão em encargos não monetários e o restante em dinheiro, principalmente em 2021 para cobrir o demissões.