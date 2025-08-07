Fotógrafo que registrou gesto obsceno de Moraes em estádio é demitido pelo Estadão

Notícias do Brasil – O fotógrafo Alex Silva, de 63 anos, foi demitido do jornal O Estado de S. Paulo após mais de duas décadas de atuação na editoria de Fotografia. A saída do profissional, que ocorreu dias após ele registrar uma imagem polêmica do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), gerou repercussão e suspeitas de censura interna. A foto, tirada no último dia 30 de julho na NeoQuímica Arena, mostra o ministro fazendo um gesto obsceno – o dedo do meio levantado – em resposta a provocações de torcedores durante um jogo de futebol.

Apesar da repercussão da imagem, o Estadão negou qualquer relação entre o registro e o desligamento do fotógrafo. Em nota oficial, o jornal afirmou que a demissão de Alex Silva “já estava planejada com antecedência” e que “faz parte de uma redução de quadros da editoria de Fotografia, seguindo critérios exclusivamente administrativos”.

No entanto, o próprio Alex contesta a explicação. O fotógrafo afirmou que o jornal não apresentou uma justificativa concreta relacionada ao seu desempenho profissional. “Fico indignado porque o jornal não apresentou uma justificativa concreta para a demissão. Simplesmente disseram que o RH pediu para me demitir porque a empresa está passando por mudanças. Acho que o jornal escondeu a foto. Eu reclamei isso com eles. Deram pouco espaço na home e não deram na capa”, declarou em entrevista ao portal Metrópoles.

De acordo com ele, o tratamento dado à imagem foi tímido, considerando a relevância jornalística do flagrante de um ministro do STF se envolvendo em um gesto polêmico em público. A alegação de “pouco destaque” reforçou a suspeita de que a imagem poderia ter sido propositalmente abafada pela chefia de redação.

Em resposta, o Estadão afirmou que a foto foi publicada com o devido destaque. Segundo o jornal, a imagem foi “publicada como principal destaque na home do jornal ainda na noite da quarta-feira, dia do jogo”, e “permaneceu na home durante todo o dia seguinte”. O veículo também garantiu que o registro fotográfico foi incluído em “espaço importante na edição impressa”.

Ainda na nota, o jornal reiterou seu “compromisso histórico com a liberdade de expressão e os mais altos padrões de independência editorial”, negando qualquer tipo de censura ou motivação política na demissão.

A foto, amplamente compartilhada nas redes sociais e repercutida por veículos independentes, gerou críticas ao ministro. Opositores ao STF acusaram Moraes de comportamento impróprio para uma autoridade da Justiça.