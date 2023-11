Fracasso: 17ª live semanal de Lula registra a pior audiência desde a estreia e fica muito abaixo das transmissões de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou recentemente sua 17ª live semanal, intitulada “Conversa com o presidente”. No entanto, os números de audiência registrados foram vergonhosos se comparados com as transmissões de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), durante o período de seu governo, entre 2019 e 2022.

Durante aproximadamente 36 minutos, a live de Lula teve cerca de 3.709 mil visualizações simultâneas nos perfis oficiais tanto dele quanto do governo. Ao final, o número de visualizações chegou a pouco mais de 22.300. Essa foi a transmissão que registrou a pior audiência desde a estreia, em junho.

Ao contrário de Lula, Bolsonaro utilizava um formato mais improvisado para suas transmissões ao vivo, que costumavam ser realizadas diretamente do celular e em cenários simples. Muitas vezes, o presidente ligava para ministros e até mesmo cantava durante as lives, gerando uma interação diferenciada com o público. Essa espontaneidade parecia atrair mais espectadores do que as conversas mais preparadas de Lula.

As lives de Lula são realizadas semanalmente desde junho de 2023 e seguem um formato mais profissional, com a utilização de câmeras de alta qualidade, além de uma mesa e microfone no estilo de podcasts de entrevistas. O programa é gravado e transmitido sob a supervisão de Ricardo Stuckert, secretário do Audiovisual da Secom (Secretaria de Comunicação Social) e também fotógrafo de Lula.

Enquanto Lula busca tornar suas transmissões mais elaboradas e alinhadas à sua imagem de ex-presidente, Bolsonaro optou por uma abordagem mais informal e descontraída, aproximando-se de seu eleitorado por meio de seus eventos ao vivo. Esse estilo improvisado comprovadamente conquistava audiência e gerava grande repercussão nas redes sociais.

É importante destacar que as lives têm se tornado uma forma popular de comunicação direta com o público para muitos políticos. No entanto, a capacidade de engajamento e envolvimento dos espectadores pode variar significativamente de acordo com o formato e o conteúdo apresentado.

Apesar de Lula apresentar uma produção mais elaborada e profissional, parece que seu formato ainda não cativou completamente o público, ao contrário do que ocorria com Bolsonaro.

Redação AM POST*