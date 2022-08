Frente contra a legalização de apostas no Brasil é criada no Senado

Os brasileiros estão apostando cada vez mais, e recentemente muito se fala da possível legalização dos cassinos online e físicos no Brasil. O tema vem sendo cada vez debatido mais forte na Câmara dos Deputados, inclusive com votação e aprovação de um projeto de lei favorável.

Em contrapartida, o Senado criou uma frente parlamentar contra os jogos de azar, com o objetivo de desacelerar o processo de aprovação, já que o mesmo se encaminhava para um desfecho positivo em um futuro próximo.

Continua depois da Publicidade

Frente Parlamentar contra jogos de azar tenta evitar legalização

Já está comprovado que a ilegalidade não impede os jogos. Um exemplo é o Jogo do Bicho, proibido no Brasil há décadas, mas que jamais deixou de ser praticado no país.

Além disso, com as casas de apostas online os apostadores podem usufruir de diversas modalidades direto da sua casa, bastando conexão com a internet.

Mesmo com essas situações, o país ainda está travado no quesito legalização de apostas físicas em solo brasileiro. Para piorar, a Frente Parlamentar por um Brasil sem Jogos de Azar foi aprovada no Senado, contando com autoria do senador Eduardo Girão (Podemos-CE), e o relator Jorge Kajuru (Podemos-GO).

Continua depois da Publicidade

O objetivo é que os jogos sigam proibidos no Brasil, mas em primeiro momento a aprovação é simbólica. A ideia dos apoiadores da decisão é desestimular os jogos de azar, já que segundo eles, a sociedade pode sofrer consequências em relação ao vício, corrupções com sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Com isso, o Senado se posiciona contrário à legalização dos jogos no país, e essa atitude deve acabar travando mais uma vez o assunto, já que a Câmara dos Deputados se posiciona a favor.

Continua depois da Publicidade

Prós e contra legalização dos jogos no Brasil

Proibidos no Brasil há muito tempo, os jogos de azar seguem em atividade e com o avanço da tecnologia facilitou para que todos pudessem apostar pela internet. Além disso, é importante frisar que as apostas online são permitidas, então quem faz o uso delas não está fazendo nenhuma prática ilícita.

Porém, sem a legalização o Brasil acaba deixando de arrecadar valores financeiros com taxas, impostos e as operações diárias. Portanto, mesmo que o apostador esteja no país, mas aposte online, estará contribuindo com outros governos, no qual a casa de aposta escolhida responda.

Continua depois da Publicidade

Esse já é um argumento utilizado pelos apoiadores da legalização, que visam a arrecadação financeira para o Governo com taxas e impostos das empresas.

Outro ponto é a geração de empregos, já que para manter a funcionalidade das operações serão necessários funcionários.

Mais uma situação envolve o turismo. Por exemplo, com cassinos em resorts, como planeja o texto-base da Câmara dos Deputados, turistas poderiam se interessar em vir para o Brasil e gerar lucro para o país com os jogos, hospedagem e alimentação.

Já no lado contrário aos jogos, o vício é a principal tecla batida pelo Senado. Porém, como as apostas online estão presentes para todos, isso acaba sendo um ponto difícil de proibir, resta às empresas tomarem práticas de segurança, seguindo regras internas estabelecidas para evitar essa situação.

E por falar em medidas, elas também precisam ser tomadas em relação a fiscalização, afinal, é necessário ter pessoas capacitadas para estar sempre presente e de olho em tudo, evitando a sonegação fiscal.

Com todos esses pontos, o país segue sem a legalização, com tudo travado em uma guerra no Senado e Câmara dos Deputados. Em contrapartida, os jogos online seguem normalmente e quem perde é apenas o Brasil, sem receber recursos financeiros.