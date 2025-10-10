A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Fria e calculista: Filha usa feijoada envenenada para assassinar o próprio pai

Estudante de Direito financia viagem para execução do crime na Baixada Fluminense; polícia investiga outros casos similares.

Por Marcia Jornalist

10/10/2025 às 07:45 - Atualizado em 10/10/2025 às 07:47

Notícias do Brasil – Um caso chocante envolvendo a traição familiar foi revelado após a prisão de Michele Paiva da Silva, de 42 anos, e Ana Paula Veloso, acusadas de assassinar Neil Corrêa da Silva, de 65 anos.

Michele, que é estudante de direito, teria oferecido feijoada envenenada a seu próprio pai, financiando a viagem de Ana Paula de Guarulhos ao Rio de Janeiro para cumprir o crime.

O homicídio ocorreu em abril deste ano, mas as duas foram detidas nesta terça-feira (7/10). O delegado Halisson Ideiao, responsável pela investigação, descreveu Ana Paula como “psicopata”, revelando que ela havia testado o veneno em dez cachorros antes de aplicar em Neil. “Ela sabia exatamente o que aconteceria com as pessoas que consumissem o alimento oferecido por ela”, afirmou o delegado.

Durante a operação, os policiais encontraram terbufós na casa de Ana Paula, um agrotóxico menos potente que o chumbinho. A polícia agora investiga suspeitas de envenenamento em outros três casos semelhantes em Guarulhos.

LEIA MAIS: Lagosta, caviar e afins: Falsa servidora é detida por golpes em restaurantes de luxo em Manaus

Embora a certidão de óbito de Neil indique insuficiência respiratória aguda como causa da morte, o corpo será exumado nesta quinta-feira (9/10) para investigar mais a fundo as circunstâncias do falecimento.

