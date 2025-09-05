A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Furto de energia no país gerou custo de R$ 10,3 bilhões em 2024

Por Fernanda Pereira

05/09/2025 às 09:15

Ver resumo
A parada programada deve durar mais de oito horas em algumas localidades.

Foto: Divulgação Amazonas Energia

Notícias do Brasil – O furto de energia, conhecido como perdas não técnicas de energia elétrica no Brasil, representaram um custo de R$ 10,3 bilhões em 2024, de acordo com relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Conhecido como “gato”, o furto de energia ocorre no mercado de baixa tensão, que é composto por consumidores residenciais, pequenos comércios, escritórios e pequenas indústrias. Esse furto de energia gera também um consumo sem controle da carga distribuída. Inúmeros aparelhos, tecnicamente precários, estão conectados a essa carga furtada, o que provoca danos ao sistema e prejudica o atendimento aos demais consumidores.

PUBLICIDADE

As concessionárias de grande porte, que têm o mercado maior do que 700 Gwh (gigawatt-hora), são as responsáveis por fazer a gestão dos níveis dessas perdas comerciais, devido à amplitude do mercado de distribuição e à complexidade de combater práticas irregulares.

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) detalha a complexidade e os desafios impostos por essa prática, considerada crime, no estudo “Furto de energia: Perdas não técnicas”, que acaba de ser lançado. O material explica de que forma os custos com furtos impactam a tarifa de energia de todos os consumidores regulares.

PUBLICIDADE

O sistema elétrico brasileiro trata diariamente com perdas de energia. Parte dessas perdas é técnica, inerente ao transporte e transformação da eletricidade. Outra parte refere-se às originadas de ligações irregulares, fraudes e erros de medição ou faturamento, que têm crescido e atingiram 16,02% do mercado de baixa tensão em 2024.

Além do impacto financeiro na conta de luz dos consumidores, essa prática gera consumo sem controle, podendo sobrecarregar o sistema, provocar danos à infraestrutura e prejudicar a qualidade do serviço aos demais consumidores.

PUBLICIDADE

Leia mais: Amazonas Energia fará manutenção e bairros de Manaus terão desligamento programado

De acordo com a Aneel, em 2024, as interrupções no fornecimento por roubo de energia somaram 88.870 – cada uma delas com duração média de 8,64 horas.

PUBLICIDADE

A segurança da população também é comprometida: em 2024, 45 pessoas perderam a vida e 69 ficaram feridas em acidentes relacionados a furtos ou ligações clandestinas, de acordo com levantamento da Abradee.

“O combate ao furto de energia é uma responsabilidade coletiva. Mais do que prejuízo financeiro, as ligações clandestinas, colocam vidas em risco, sobrecarregam o sistema elétrico e penalizam o consumidor regular com tarifas mais altas. Precisamos de políticas públicas integradas, conscientização da população e reforço na fiscalização para garantir um fornecimento seguro, justo e sustentável para todos os brasileiros. Furto de energia no Brasil é equivalente ao total gerado pela usina de Tucuruí, no Tocantins, a segunda maior do país”, explicou o presidente da Abradee, Marcos Madureira.

A Associação e suas distribuidoras atuam ativamente no combate ao furto, com iniciativas como a Campanha Nacional de Segurança, que foca na prevenção de acidentes e na conscientização. As empresas têm buscado identificar e coibir os furtos com o uso de tecnologia, incluindo equipamentos mais resistentes e inteligência artificial.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Política

Plínio Valério critica escolha do Pará para sediar COP30: “Torço para que seja um tremendo fracasso”

Senador do Amazonas declarou que a escolha do Pará para sediar o evento foi errada.

há 12 minutos

Mundo

EUA acusam Venezuela de provocação após sobrevoo de caças sobre navio norte-americano

Pentágono afirma que ação tentou interferir em operações contra narcotráfico.

há 34 minutos

Brasil

Cliente denuncia recusa de reparo em lanterna de carro dentro da garantia pela Fiat em Curtitiba

Cliente acusa concessionária Fiat em Curitiba de negar reparo de lanterna em garantia após troca de óleo fora da rede autorizada.

há 54 minutos

Política

Anistia não será votada antes do julgamento de Bolsonaro, afirma líder do PL

Motta garantiu que o tema será pautado, mas não definiu datas específicas.

há 1 hora

Manaus

Corrida “#SouManaus” reúne mais de 6 mil pessoas e entra para o calendário oficial da cidade

Prefeito David Almeida participou do percurso e destacou a integração entre esporte e cultura.

há 2 horas