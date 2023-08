FUTEBOL/EUROPA/CAMPEONATO ESPANHOL/RODADA

Vini Jr se machuca, Rodrygo perde pênalti, mas Real Madrid vence o Celta de Vigo no Espanhol

Vigo, 25 (AE) – A estrela brilhou de novo. O Real Madrid visitou, nesta sexta-feira, o Celta de Vigo e contou mais uma vez com a inspiração de Jude Bellingham para vencer por 1 a 0 no Campeonato Espanhol. Em contrapartida, Vinicius Junior saiu ainda no primeiro tempo com dores na coxa direita e Rodrygo, após sofrer um pênalti, desperdiçou sua oportunidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se os brasileiros não tiveram protagonismo, Bellingham mais uma vez fez valer ter sido a maior contratação do futebol espanhol. O meia inglês de apenas 20 anos foi contratado em junho deste ano junto ao Borussia Dortmund e chegou a quatro gols marcados e uma assistência em três compromissos pela equipe merengue.

Apesar da vitória, o time de Madrid não teve vida fácil para construir o resultado. O time sentiu a saída de Vini Jr, logo aos 17 minutos. O brasileiro saiu de campo caminhando, mas o Real Madrid ainda não divulgou maiores informações sobre a lesão Vale destacar que o departamento médico já conta com contusões importantes de Éder Militão e Courtois.

O primeiro tempo foi agitado, mas o jogo esfriou na volta dos vestiários. Rodrygo, aos 20, fez boa jogada e acabou sendo derrubado pelo goleiro. Na batida, errou a cobrança. O único gol, então, saiu apenas aos 35 minutos da segunda etapa. Bellingham apareceu dentro da pequena área para, de cabeça, tirar a igualdade do placar. No fim do jogo, levou o goleiro Kepa Arrizabalaga até as arquibancadas para ser aplaudido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o triunfo, a equipe de Carlo Ancelotti mantém os 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol. Na próxima partida, o Real Madrid encara o Getafe, em casa. Já o Celta de Vigo, que recentemente completou 100 anos de existência, visita o Almeria na sexta-feira. A equipe ainda não venceu no torneio nacional e soma apenas um ponto