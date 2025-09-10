Fux será o terceiro a votar no julgamento de Bolsonaro no STF 

Notícias do Brasil – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (10) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sete aliados acusados de participação em uma trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022.

O ministro Luiz Fux será o terceiro a votar. Até agora, Alexandre de Moraes (relator) e Flávio Dino já se manifestaram pela condenação dos réus pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. No caso de Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin, a acusação é restrita aos três primeiros crimes.

Após Fux, votam Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. Com três votos já se forma maioria. Em caso de condenação, as penas podem chegar a 30 anos de prisão, mas a definição ocorrerá apenas depois da conclusão da votação.

Recursos e prisão

A prisão não será automática. Primeiro, será necessário o julgamento de recursos. Caso haja pelo menos um voto pela absolvição, as defesas poderão apresentar embargos de declaração. Se houver dois votos pela absolvição, será possível recorrer ao plenário do STF com embargos infringentes.

Novas sessões estão previstas para quinta (11) e sexta-feira (12), quando o julgamento deve ser concluído.