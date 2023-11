Gabarito oficial do Enem 2023 será divulgado até o dia 24 de novembro

No último domingo (5), cerca de 2,8 milhões de candidatos realizaram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Os participantes, após completar a primeira etapa do exame, que consistiu das provas de linguagens, ciências humanas e redação, aguardam agora pela divulgação dos gabaritos oficiais, prevista para ser disponibilizada até o dia 24 de novembro, conforme anúncio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

De acordo com o Inep, somente após a conclusão da aplicação das provas objetivas do Enem será viável o acesso aos gabaritos oficiais e aos cadernos de provas. Essas informações serão disponibilizadas na página do Inep na internet. Já o resultado final, de acordo com o edital do exame, será divulgado somente no dia 16 de janeiro de 2024, por meio da Página do Participante.

Os candidatos terão mais uma semana de preparação para a segunda etapa do Enem, agendada para o próximo domingo, dia 12, quando serão realizadas as provas objetivas de ciências da natureza e matemática.

As notas obtidas no Enem 2023 podem ser utilizadas para concorrer a vagas no ensino superior público por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), obter bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), acessar financiamentos pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e até mesmo para estudar no exterior.

No processo de correção do Enem, os malotes com as provas são recebidos pelo consórcio aplicador, onde as equipes se encarregam de separar e digitalizar os cartões-resposta e as redações de cada candidato. Todo o procedimento é monitorado por câmeras de segurança 24 horas por dia. A correção considera somente as respostas marcadas no Cartão-Resposta, realizadas com caneta esferográfica de tinta preta e sem emendas ou rasuras.

Entretanto, mesmo com os gabaritos em mãos, os candidatos não terão acesso imediato às notas finais, devido à aplicação da Teoria de Resposta ao Item (TRI), método utilizado na correção do Enem. A TRI avalia não apenas o número de respostas corretas, mas também a coerência das respostas do candidato ao conjunto das questões que formam a prova. A recomendação dos professores é que os participantes dediquem tempo inicialmente às questões mais fáceis e médias para garantir a coerência nas respostas.

Uma particularidade da TRI é a inexistência de uma pontuação fixa entre zero e mil nas áreas de conhecimento. As proficiências dos participantes variam de acordo com as características dos itens selecionados.

Somente a prova de redação tem valor máximo de 1.000 pontos e é corrigida por corretores especializados. Caso haja divergência significativa entre os corretores, a prova é submetida a uma terceira correção por uma banca composta por três professores. As notas da redação serão divulgadas juntamente com os resultados individuais em janeiro.

Os participantes terão acesso à correção detalhada da redação após a divulgação dos resultados, contudo, essa vista da prova é apenas para fins pedagógicos, sem a possibilidade de recurso. O objetivo é que os candidatos possam identificar os erros cometidos e compreender suas avaliações de forma educativa.