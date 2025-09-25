A notícia que atravessa o Brasil!

Gabriel Bandeira bate recorde e Carol Santiago é tetra no Mundial de Natação Paralímpica

Recorde mundial de 2min05s40 nos 200m medley S14 e tetracampeonato nos 100m livre S12 impulsionam o Brasil a seis medalhas e ao 6º lugar no quadro geral.

Por Beatriz Silveira

25/09/2025 às 19:20

Notícias do Brasil – Gabriel Bandeira estabeleceu um novo recorde mundial ao vencer os 200m medley S14, enquanto Carol Santiago alcançou o topo do pódio nos 100m livre S12, no Mundial de Natação Paralímpica desta quinta-feira (25/9). As duas performances colocaram novamente os atletas brasileiros em destaque na competição.

O tempo de Bandeira marca o retorno ao posto de melhor do mundo cinco anos após seu primeiro recorde na prova. Agora, a marca a ser batida é de 2min05s40, com 50 milésimos, nos 200m medley S14. Além do ouro desta quinta, o brasileiro já soma três medalhas de prata nesta edição do Mundial e ainda tem pela frente as provas dos 100m borboleta e o revezamento 4×100 medley misto, nas quais buscará ampliar o seu desempenho.

Leia também: Homem é preso por agredir adolescente com quem tinha relacionamento e mantê-la em cárcere de privado em Manaus

Carol Santiago, por sua vez, confirmou o tetracampeonato mundial ao finalizar os 100m livre S12 em 1m00s05. A atleta, que é dez vezes campeã olímpica, manteve a regularidade e a força que a consolidaram como referência na modalidade, encerrando a prova no primeiro lugar e reforçando seu histórico vitorioso.

No balanço parcial da competição, o Brasil contabiliza seis medalhas e ocupa a 6ª posição no quadro geral. Os resultados desta quinta-feira consolidam a presença brasileira entre as principais delegações em disputa, com desempenhos expressivos em provas individuais e expectativa positiva para as próximas finais e revezamentos.

