Gambá é flagrado comendo parte de corpo dentro do IML

Cenas registradas em vídeo dentro de uma das salas do Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro mostram um gambá comendo parte de um homem morto que estava no local para uma necropsia.

As imagens foram reveladas pela TV Globo, nesta sexta-feira (6), mas não foram plenamente divulgadas em razão do conteúdo forte e sensível.

A Polícia Civil se manifestou por meio de nota informando que “a instituição instaurou sindicância para apurar as circunstâncias em que o animal acessou aquele ambiente”.

A corporação ainda declarou que o “cadáver já havia sido necropsiado e não houve qualquer prejuízo para a elaboração do laudo”.

– Vale reforçar que todos os corpos que dão entrada no Instituto Médico Legal são tratados com respeito e que este vídeo não representa a realidade do local, se tratando de uma situação excepcional e não previsível – conclui a nota das autoridades.

