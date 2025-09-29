A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Garota de programa trans agride homem por se recusar a pagar serviços sexuais: ‘Comeu e não pagou’

Agressão após desentendimento sobre pagamento gerou revolta na profissional do sexo.

Por Marcia Jornalist

29/09/2025 às 08:43 - Atualizado em 29/09/2025 às 08:46

Ver resumo

Notícias do Brasil – Na última segunda-feira (22/9), um encontro entre duas mulheres trans e um homem terminou em uma ocorrência policial na 15ª Delegacia de Polícia de Ceilândia.

PUBLICIDADE

As mulheres afirmaram que foram contratadas para um encontro em um bar da região, com a promessa de receber R$ 200 cada.

Após saírem do estabelecimento, o homem se dirigiu à casa de uma das mulheres. Chegando lá, fizeram sexo, e após o ato, o cliente se recusou a pagar as duas garotas de programa.

A recusa do pagamento levou a uma confusão nas ruas, e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi chamada após relatos de ameaças.

PUBLICIDADE

Ao chegarem, os policiais encontraram as mulheres, com uma delas armada com um pedaço de madeira, perseguindo o homem, que alegou ter sido agredido.

Diante das versões conflitantes, todos foram levados à 15ª DP para esclarecimentos. O homem, que tinha uma lesão na cabeça, recusou atendimento médico.

LEIA MAIS: Botijão de gás explode e causa incêndio em fazenda no interior do Amazonas

A investigação do caso será transferida para outra delegacia, devido à sua natureza administrativa.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Fachin toma posse na presidência do STF nesta segunda-feira

Alexandre de Moraes será vice-presidente da Corte.

há 2 minutos

Brasil

Veja o momento em que empresário agressor é flagrado espancando mulher em plena via pública

Cenas de brutalidade contra mulher em moto chocam a população local.

há 35 minutos

Brasil

CPMI do INSS ouve empresário do DF e presidente da Conafer

Estimativas apontam que a Conafer teria arrecadado cerca de R$ 688 milhões nesse período.

há 1 hora

Brasil

Tarcísio visita Bolsonaro após condenação e nega articulação política

Governador afirma que encontro em Brasília foi apenas para prestar solidariedade ao ex-presidente.

há 1 hora

Manaus

Sine Amazonas divulga 462 vagas de emprego para esta segunda-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 2 horas