Garota de programa trans agride homem por se recusar a pagar serviços sexuais: ‘Comeu e não pagou’

Notícias do Brasil – Na última segunda-feira (22/9), um encontro entre duas mulheres trans e um homem terminou em uma ocorrência policial na 15ª Delegacia de Polícia de Ceilândia.

PUBLICIDADE

As mulheres afirmaram que foram contratadas para um encontro em um bar da região, com a promessa de receber R$ 200 cada.

Após saírem do estabelecimento, o homem se dirigiu à casa de uma das mulheres. Chegando lá, fizeram sexo, e após o ato, o cliente se recusou a pagar as duas garotas de programa.

A recusa do pagamento levou a uma confusão nas ruas, e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi chamada após relatos de ameaças.

PUBLICIDADE

Ao chegarem, os policiais encontraram as mulheres, com uma delas armada com um pedaço de madeira, perseguindo o homem, que alegou ter sido agredido.

Diante das versões conflitantes, todos foram levados à 15ª DP para esclarecimentos. O homem, que tinha uma lesão na cabeça, recusou atendimento médico.

LEIA MAIS: Botijão de gás explode e causa incêndio em fazenda no interior do Amazonas

A investigação do caso será transferida para outra delegacia, devido à sua natureza administrativa.