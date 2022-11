Gás de cozinha causa incêndio em quitinete e teto desaba

Redação AM POST

Um incêndio provocado por um gás de cozinha causou o desabamento do teto de uma uma quitinete, localizada no bairro do Poço, em Maceió, Alagoas, na noite de segunda-feira (21). As chamas foram contidas por moradores e por equipes do Corpo de Bombeiros que foram acionadas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Alagoas, o incêndio começou por um botijão de gás de cozinha, no primeiro andar da quitinete e atingiu a cozinha e a sala. Moradores locais prestaram apoio utilizando água e extintores de incêndio até a chegada das viaturas dos Bombeiros.

Foi confirmado, ainda, que o teto desabou. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, o proprietário não quis acionar a perícia. Após o incêndio ter sido controlado, o local foi isolado. Foram mobilizados quatro viaturas e 12 militares.

