Gastos do governo federal disparam R$ 84,7 bilhões no 1º semestre de 2023

Os gastos do governo federal na gestão do presidente Lula (PT) tiveram um aumento de R$ 84,7 bilhões em comparação ao primeiro semestre de 2022, quando o país era comandado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse valor representa um crescimento de 6,6%, acima da inflação do período. Os dados foram divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda.

De acordo com o governo, esse crescimento nos gastos foi impulsionado principalmente pelos gastos previdenciários e assistenciais, que somaram R$ 81,9 bilhões no primeiro semestre de 2022, representando um aumento de 14,4% em relação ao mesmo período de 2021.

Os gastos previdenciários e assistenciais tiveram um papel importante no aumento dos gastos do governo federal no primeiro semestre de 2022. Esses gastos incluem despesas com benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões, além de programas e políticas assistenciais.

Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, esses gastos somaram R$ 81,9 bilhões no primeiro semestre de 2022, representando um crescimento de 14,4% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O aumento pode ser atribuído, em parte, ao envelhecimento da população e ao aumento da demanda por benefícios previdenciários e assistenciais.

O aumento nos gastos do governo federal traz desafios fiscais, uma vez que é importante garantir o equilíbrio das contas públicas e evitar o endividamento excessivo. O governo precisa encontrar formas de controlar e reduzir os gastos, ao mesmo tempo em que atende às demandas da população por serviços e benefícios.

Uma das alternativas que o governo pode adotar é a reforma da previdência, buscando tornar o sistema mais sustentável a longo prazo. Além disso, é necessário buscar maior eficiência nos gastos públicos, eliminando desperdícios e investindo em áreas prioritárias.

As sentenças judiciais também contribuíram. Elas somaram R$ 8,5 bilhões e foram puxadas pelo reconhecimento de precatórios pagos ao Maranhão e ao Pará.

É importante lembrar que o equilíbrio das contas públicas é fundamental para a estabilidade econômica e para garantir investimentos em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Portanto, é necessário um trabalho conjunto do governo e do Congresso Nacional para enfrentar os desafios fiscais e garantir o desenvolvimento sustentável do país.

Redação AM POST*