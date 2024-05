Geraldo Alckmin cita medidas do governo e diz que não faltarão recursos para o RS

Durante sua participação em um evento da Associação Paulista de Supermercados (Apas), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) assegurou que não faltarão recursos para apoiar a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, após as devastadoras enchentes e chuvas que assolaram a região. Alckmin destacou o compromisso do governo em priorizar a salvaguarda de vidas, o suporte às famílias afetadas, a recuperação da infraestrutura e serviços públicos, além da revitalização da economia estadual.

“Não faltarão recursos para apoiar a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Primeiro, salvando vidas, apoiando as famílias, recuperando o estado e as cidades, sua infraestrutura, serviços públicos e recuperando a economia do estado. Já foram anunciados R$ 62 bilhões de crédito, orçamento e subvenção”, afirmou Alckmin, ressaltando a importância das medidas emergenciais e de longo prazo para restabelecer o equilíbrio na região.

Alckmin também antecipou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciará novas ações de mitigação dos danos causados pelas recentes calamidades no Rio Grande do Sul, previstas para esta terça-feira (14). Essas iniciativas visam fortalecer o apoio federal aos estados e municípios atingidos, ampliando os recursos disponíveis para a reconstrução e assistência às comunidades afetadas.

Redação AM POST