Gerente de Comunicação da VINCI Airports conquista pelo segundo ano consecutivo o Prêmio Top Mega Brasil

Daniela Franco, gerente de Comunicação da VINCI Airports no Brasil, ganhou novamente o Prêmio Top Mega Brasil 2023, na categoria de Melhor Profissional de Comunicação do Nordeste. Este prêmio celebra os destaques da Comunicação Corporativa em todo o país. Daniela também é responsável pela comunicação nos Aeroportos da Amazônia.

A vitória de Daniela repete o feito em 2022, quando ela recebeu o prêmio como a melhor profissional de Comunicação Corporativa do Nordeste. Além disso, em 2019, Daniela já havia se destacado ao ser indicada e reconhecida pelo mesmo prêmio, consolidando-se como uma das figuras mais proeminentes no setor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com uma vasta experiência acumulada ao longo de mais de duas décadas, abrangendo áreas como comunicação, engajamento de funcionários, gestão de crise, ESG e D&I, Daniela Franco se estabeleceu como uma líder influente no campo da comunicação na região Nordeste. Seu comprometimento está alinhado com a missão da VINCI Airports de estabelecer e manter conexões sólidas, tanto entre seus aeroportos quanto entre seus colaboradores e stakeholders.

“Agradeço muito a todos que pude trabalhar durante minha trajetória profissional, as trocas me tornaram quem eu sou hoje”, disse Daniela. Ela também expressa sua gratidão ao time da VINCI Airports no Brasil e à organização do prêmio por conceder esse reconhecimento à área de comunicação corporativa.

A VINCI Airports, a maior operadora privada de aeroportos do mundo, atualmente administra um total de 72 aeroportos distribuídos por 13 países em todo o mundo. Este reconhecimento reforça ainda mais a posição da empresa, que opera oito aeroportos no Brasil, na qual Daniela faz a gestão de comunicação: Salvador (BA), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Rio Branco (AC), Cruzeiro do Sul (AC), Tefé (AM) e Tabatinga (AM), empregando quase 500 colaboradores no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST